ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಗರವಾಗಲಿದೆ, ಇಮ್ಯಾನುಯಲ್ಗೆ ಗಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದೆ: ಟ್ರಂಪ್
ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅಶಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 20, 2026 at 11:25 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅಶಾಂತಿಗೆ ವಲಸಿಗರೇ ಕಾರಣ ಎಂದಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಗರವಾಗಲಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಗಡಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಎಂಬ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಮ್ಯಾನುಯಲ್ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದು, ಆತನಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ದೇಶದೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ವಿಶ್ವವೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದು ಮುಸ್ಲಿಂ ನಗರವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು, ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅಶಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಗಡಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವಲಸಿಗ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವು ಈಗ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ವಲಸಿಗರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆರೋಪಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಶಾಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೋರಾಟವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಆಕ್ರೋಶ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಕೆಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ತರುವಾಯ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ಲೂಟಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಈ ಹೋರಾಟಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಉಪನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದರು. ಶಾಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆಸಲಾದ ಆರಂಭಿಕ ಮುಷ್ಕರವು, ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತಾದರೂ, ಆಕ್ರೋಶವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿತು.
ಆಹಾರ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಡಿತ, ಅಸಮಾನತೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಗುಂಪು, ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಾಹನ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಡಪಂಥೀಯ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಗುಂಪುಗಳು ಕಾರಣ ಎಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
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