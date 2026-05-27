ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ: ಅಮೆರಿಕ ಸೆನೆಟರ್ ಲಿಂಡ್ಸೆ ಗ್ರಹಾಂ

ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಹಿರಿಯ ಸೆನೆಟರ್ ಲಿಂಡ್ಸೆ ಗ್ರಹಾಂ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸೆನೆಟರ್ ಲಿಂಡ್ಸೆ ಗ್ರಹಾಂ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 27, 2026 at 9:21 AM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಸೆನೆಟರ್ ಲಿಂಡ್ಸೆ ಗ್ರಹಾಂ ಹೇಳಿದರು.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅರಬ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ 'ಅಬ್ರಹಾಂ ಒಪ್ಪಂದ'ಕ್ಕೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಸೇರುವುದನ್ನು ನಾನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಖ್ವಾಜಾ ಆಸಿಫ್ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದಾದ ನಂತರ ಗ್ರಹಾಂ ಮೇಲಿನಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೂರ್ವ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಅನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ 1967ರ ಹಿಂದಿನ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವವರೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿಲುವಿನ ಬಗೆಗೂ ಆಸಿಫ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ದ್ವೇಷ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಎಂದು ಗ್ರಹಾಂ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಬ್ರಹಾಂ ಒಪ್ಪಂದ ಸೇರುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿದ ಕರೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಹಾಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಂದಿಗೂ ಅಬ್ರಹಾಂ ಒಪ್ಪಂದ ಸೇರಲಾರೆವು ಎಂಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ವರಸೆ ಹಳೆಯದಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಭಾವನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ನನ್ನದು ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೆರೊಲಿನಾ ಸೆನೆಟರ್ ಗ್ರಹಾಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದೆಡೆ ಇರಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯುನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲಿನ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಾಗ್ದಾಳಿಗಳೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್‌ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಸೇನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಸ್ವರಕ್ಷಣಾ ದಾಳಿ'ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್‌ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕದನ ವಿರಾಮ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸಂಯಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಎಂದು ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣಾ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ(Mines)ಗಳನ್ನಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್‌ನ ದೋಣಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಇರಾನ್‌ನ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕದತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಆತಂಕ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.

