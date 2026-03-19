ಪಾಕ್ನ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ಗಳು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು; 3000 ಸಾವಿರ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಯುಎಸ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ತಯಾರಾಗಿವೆ: ತುಳಸಿ ಗಬ್ಬಾರ್ಡ್
ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳು ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೇಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಗಬ್ಬಾರ್ಡ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : March 19, 2026 at 7:07 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ತುಳಸಿ ಗಬ್ಬಾರ್ಡ್ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆನೆಟ್ ಗುಪ್ತಚರ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನುಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗಬ್ಬಾರ್ಡ್, 2035 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಈಗಿರುವ 3,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಂದ ಅದು ಸುಮಾರು 16,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಾಯ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಮಾಣು ಪ್ರತಿರೋಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳು ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೇಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನವೀನ, ಮುಂದುವರಿದ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಗಬ್ಬಾರ್ಡ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 16,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಗುಪ್ತಚರ ಸಮುದಾಯ (ಐಸಿ) ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗಬ್ಬಾರ್ಡ್ ಅಮೆರಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದಾಜು 3,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾ ರಷ್ಯಾಕ್ಕಿದೆ ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭೇದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಅಮೆರಿಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಅಥವಾ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಧಾರಿತ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಐಸಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗಬ್ಬಾರ್ಡ್ ಹೇಳಿದರು.
ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಐಸಿಬಿಎಂಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಯುಎಸ್ ನೆಲವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು, ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಐಸಿಬಿಎಂಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಗಬ್ಬಾರ್ಡ್ ಹೇಳಿದರು. ಟೆಹ್ರಾನ್ ಸಹ 2035ರ ಮೊದಲು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಐಸಿಬಿಎಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ದಾಸ್ತಾನುಗಳು ಮತ್ತು ಉಡಾವಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿಯ ವಿನಾಶಕಾರಿ ದಾಳಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಬ್ಬಾರ್ಡ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆನೆಟ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾದ 'ಅಮೆರಿಕ ಗುಪ್ತಚರ ಸಮುದಾಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆದರಿಕೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ'ವು ಕ್ಷಿಪಣಿಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಏಕಮುಖ ದಾಳಿ ಯುಎವಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸರಣದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಚೀನಾ, ಇರಾನ್, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಬಹುದಾದ ಸುಧಾರಿತ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರ ಮಿಲಿಟರಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ - ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಅಗ್ಗದ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು: ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅನೇಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಶಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಬಲವನ್ನು ಬಳಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಈಜಿಪ್ಟ್, ಇಸ್ರೇಲ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಯುಎಇಯಂತಹ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಲು ಮಾರಕ ನೆರವು, ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಪಡೆಗಳು ಅಥವಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸೆನೆಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ 34 ಪುಟಗಳ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುದ್ಧದ ಮಿತಿಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದಾದ, ಬಲವಂತದ ಅಥವಾ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳು, ಹತ್ಯೆಗಳು, ಬಂಧನಗಳು, ಮಾರಕವಲ್ಲದ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ವಲಸೆಯನ್ನು ಆಯುಧವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
