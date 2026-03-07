ETV Bharat / international

ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ, ಟ್ರಂಪ್​ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು: ಪಾಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ

ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್​ನ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿದ್ದು, 2024ರಲ್ಲಿ ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ಈತನನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು.

pakistani-man-with-ties-to-iran-convicted-for-plotting-to-kill-us-president-trump-other-american-leaders
ಆಸಿಫ್ ರಾಜಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ (AP)
PTI

March 7, 2026

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​: 2020ರಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಇರಾನಿನ ಕುದ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಖಾಸಿಮ್ ಸೊಲೈಮಾನಿ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ, ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

48 ವರ್ಷದ ಆಸಿಫ್ ರಾಜಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಕೋರ್ಟ್ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಫೆಡರಲ್ ಜ್ಯೂರಿಯು ದೋಷಿ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್​ನಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಆಸಿಪ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿದ್ದ. 2024ರಲ್ಲಿ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ ಈತನನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್​ ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಸೆಫ್ ಬಿಡೆನ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿ ನಿಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಲಿ ಅವರನ್ನು ಈತ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಜುಲೈ 2024 ರಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಮೊದಲು ಬಂಧನದಲ್ಲಿಡಲಾಯಿತು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈತ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ.

ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಎಫ್‌ಬಿಐ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೇಮ್ಸ್ ಬರ್ನಾಕಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಈತ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ. ಈತನಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ತಾಯ್ನಾಡನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಎಫ್‌ಬಿಐನ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

2022ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2023ರಿಂದ ಈತ ಐಆರ್​ಜಿಸಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ಈತನ ಪ್ರತಿ-ಕಣ್ಗಾವಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಗುಪ್ತಚರ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು. 2023ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅವರನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2020ರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಲೈಮಾನಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಐಆರ್‌ಜಿಸಿ ತನಗೆ ವಹಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಈತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

