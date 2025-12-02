ETV Bharat / international

ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಆಹಾರ, ಔಷಧ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ವಿವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪೋಸ್ಟ್​ ಡಿಲೀಟ್​

ತಾನೇ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ಹೋಗಿ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

PAK LANKA RELIEF
ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಆಹಾರ, ಔಷಧಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (ANI)
author img

By PTI

Published : December 2, 2025 at 7:56 PM IST

2 Min Read
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ): ರಾಜಕೀಯ ಅರಾಜಕತೆ ಮತ್ತು ಬಡತನದಿಂದ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ಹೋಗಿ ವಿಶ್ವದ ಎದುರು ಭಾರಿ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೀಡಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ದಿತ್ವಾ ಚಂಡಮಾರುತ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ವಿನಾಶವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ದ್ವೀಪರಾಷ್ಟ್ರದ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೂ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದವು ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಯು ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 'ಲಂಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಚಾಚಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್​ನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ 10/2024 ರಂದು ನಮೂದಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಈ ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್​ಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ.

ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಚೇರಿ ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಖಾತೆಯಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಲು ಯತ್ನ: ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ಭಾರತ ತನ್ನ ವಾಯುಸೀಮೆಯನ್ನು ತೆರೆಯದೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನ ಭಾರತ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

ಚಂಡಮಾರುತ ಪೀಡಿತ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತವು ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿರುವ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿತು. ಈ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ 5.30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 4 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭಿತ್ತರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ದಿತ್ವಾ ಚಂಡಮಾರುತದ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಈವರೆಗೂ 350ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಎನ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸಿದೆ.

