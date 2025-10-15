ETV Bharat / international

ಅಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಘರ್ಷ: ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಗಳ ನಡುವೆ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡು ಸೇನೆಗಳು ಬಡಿದಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.

PAKISTAN AFGHANISTAN CONFLICT
ಅಪ್ಘನ್​- ಪಾಕ್​ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತಿರುವ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳು (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 15, 2025 at 11:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪೇಶಾವರ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) : ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುಂಖ್ವಾದ ಕುರ್ರಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಎರಡೂ ಸೇನೆಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಕುರ್ರಮ್‌ ಸೆಕ್ಟರ್​​ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಮತ್ತು ಫಿತ್ನಾ ಅಲ್ ಖವಾರಿಜ್ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲ ಬಳಸಿ ತೀವ್ರ ಎದಿರೇಟು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಫಿತ್ನಾ ಅಲ್ ಖವಾರಿಜ್ ಎಂದು ನಿಷೇಧಿತ ತೆಹ್ರೀಕ್ ಎ ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ (ಟಿಟಿಪಿ) ಸಂಘಟನೆಯ ಉಗ್ರರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಳಸುವ ಪದವಾಗಿದೆ.

ವಾರದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸಲ ಸಂಘರ್ಷ: ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಖೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ವಕ್ತಾರ ತಾಹಿರ್ ಅಹ್ರಾರ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಭಾರೀ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿವೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್​ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಗೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪೋಸ್ಟ್​ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಫಿತ್ನಾ ಅಲ್ ಖವಾರಿಜ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಕಮಾಂಡರ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಮೊದಲ ಸಂಘರ್ಷ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಫ್ಘನ್​​ನ ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಡೆಗಳು ನಡೆಸಿದ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 23 ಸೈನಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರತಿದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಲಿಬಾನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಗ್ರರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಅಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ತಾಲಿಬಾನ್​ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದರೆ, ತನ್ನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತೆಹ್ರೀಕ್ ಇ ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.

ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಅಫ್ಘಾನ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಾಲಿಬಾನ್​ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಫ್ಘಾನ್ ನೆಲವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕ್​ ವಾಯು ದಾಳಿಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪ್ರತಿದಾಳಿ: 58 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೈನಿಕರು ಸಾವು

ತಾಲಿಬಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವನ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಬೂಲ್​ ಮೇಲೆ ಪಾಕ್ ವಾಯುದಾಳಿ

TAGGED:

PAKISTANI SECURITY FORCES
AFGHAN TALIBAN
PAKISTAN AFGHANISTAN WAR NEWS
ಅಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಘರ್ಷ
PAKISTAN AFGHANISTAN CONFLICT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಓದಿದ್ದು ಬರೀ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ: ಆದರೀಗ 20 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿಕ!; ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಏನು?

ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ & ಎದೆಯುರಿಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ!

ಇದು ಅಜ್ಜಿಯ ಸಕ್ಸಸ್​ ಸ್ಟೋರಿ.. ವಯಸ್ಸು ಜಸ್ಟ್​ 78; ಎರಡರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಈಗ 70 ಎಮ್ಮೆಗಳ ಸಾಕಣೆದಾರೆ; ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ!

ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಊರಿಗೆ ತೆರಳುವವರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: NWKRTC ಯಿಂದ 310 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್, ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.