ಇರಾನಿನ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವಾಯುನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯುದಾಳಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ವರದಿ
ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸೆನೆಟರ್ ಲಿಂಡ್ಸೆ ಗ್ರಹಾಂ, ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
Published : May 12, 2026 at 7:39 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು, ಇರಾನಿನ ಸೈನ್ಯದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವಾಯುನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯುದಾಳೆಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನೆರೆಯ ದೇಶವಾದ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸೆನೆಟರ್ ಲಿಂಡ್ಸೆ ಗ್ರಹಾಂ, ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 8ರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರದಿ ನಿಜವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೌತ್ ಕೆರೊಲೈನದ ಸೆನೆಟರ್ ಲಿಂಡ್ಸೆ ಗ್ರಹಾಂ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (X) ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ವರದಿ ನಿಜವಾಗಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಹಾಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಬಿಎಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಅನಾಮಧೇಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಹಲವು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೂರ್ ಖಾನ್ ವಾಯುನೆಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ವಿಮಾನವೂ ಸೇರಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಆರೋಪ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬರು ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: ನೂರ್ ಖಾನ್ ವಾಯುನೆಲೆ ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನದ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬರು ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾನ್ ಏರ್ ಕಂಪನಿಯ ಇರಾನಿ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನವೊಂದು ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಕಾಬುಲ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇರಾನ್ ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರವೂ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿತ್ತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ವಿಮಾನವನ್ನು ಇರಾನ್ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಹೆರಾತ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಫ್ಘಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇರಾನಿ ವಿಮಾನವೆಂದರೆ ಆ ಮಹಾನ್ ಏರ್ ವಿಮಾನವೊಂದೇ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾದ ಮೇಲೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬನೆ: ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನ್ಯವು ಚೀನಾದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೀಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ (SIPRI) ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, 2020ರಿಂದ 2024ರ ನಡುವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ 80 ರಷ್ಟನ್ನು ಚೀನಾ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಬೀಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಎರಡು ಬದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಕಾರಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ, ತೆಹ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಇರಾನಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಂಬಲಿಗನಾದ ಚೀನಾವನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
