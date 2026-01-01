ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕೈಕುಲುಕಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಪೀಕರ್
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೇಗಂ ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 1, 2026 at 3:41 PM IST
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) : ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಉಗ್ರ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತುಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆ. ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೇಗಂ ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ ಅವರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರದ ವೇಳೆ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ. ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಅಯಾಜ್ ಸಾದಿಕ್ ಅವರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಚುಟುಕು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಅಯಾಜ್ ಸಾದಿಕ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ನಡುವೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಂವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಮಹತ್ವದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪರ್ಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
Sardar Ayaz Sadiq, Speaker of the National Assembly of Pakistan, exchanges greetings with Indian External Affairs Minister S. Jaishankar in Dhaka on Wednesday ahead of the funeral programme of former Bangladesh Prime Minister Khaleda Zia. pic.twitter.com/1eLz0i8nAi— Chief Adviser of the Government of Bangladesh (@ChiefAdviserGoB) December 31, 2025
ಕೈಕುಲುಕಿದ ನಾಯಕರು: ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೇಗಂ ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಢಾಕಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಜೈಂಕರ್ ಅವರು, ಶೋಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬರೆಯಲು ತೆರಳಿದಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾದಿಕ್ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಕೈಕುಲುಕಿ, ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ಈ ಸಂವಾದವು 2025ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ನಂತರ ಭಾರತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ಮಹತ್ವದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಪರ್ಕ" ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೇಳಿದೆ.
26 ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಸಂವಾದ, ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದಲೂ ಮಾಹಿತಿ: ಇತ್ತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಲಹೆಗಾರ ಮೊಹಮದ್ ಯೂನಸ್ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. "ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬುಧವಾರ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಅಯಾಜ್ ಸಾದಿಕ್ ಅವರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು" ಎಂದು ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
