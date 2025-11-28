ಜೈಲಿನ ಬಳಿ 16 ಗಂಟೆ ಕುಳಿತರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಇಮ್ರಾನ್ ಭೇಟಿ: ಧರಣಿ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುನ್ಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಿಎಂ
ಇಮ್ರಾನ್ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುನ್ಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೊಹೈಲ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್(ಪಾಕಿಸ್ತಾನ): ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುನ್ಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೊಹೈಲ್ ಅಫ್ರಿದಿ ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯ ಅಡಿಯಾಲ ಜೈಲಿನ ಬಳಿ ಸತತ 16 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಇಂದು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊಹೈಲ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಗುರುವಾರ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಡಿಯಾಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೈಲು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆದರು. ಇದರಿಂದ ಸೊಹೈಲ್ ಅಫ್ರಿದಿ, ಪಿಟಿಐ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಧರಣಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು.
ಧರಣಿ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೊಹೈಲ್ ಅಫ್ರಿದಿ, "ನಾವು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಜೈಲಿನ ಬಳಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದರೂ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ. ಪಿಟಿಐ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.
"ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಧರಣಿಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲು ಎಲ್ಲ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ನಾಯಕನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಉಳಿದಿದೆ?. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ತಮಗೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದ ಇತರ ನಾಯಕರಿಗೆ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಫ್ರಿದಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ತೆಹ್ರೀಕ್ ತಹಫುಜ್ ಅಯೀನ್-ಎ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (ಟಿಟಿಎಪಿ), ಮಜ್ಲಿಸ್ ವಹ್ದತ್-ಎ-ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ (ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಲ್ಲಾಮ ರಾಜಾ ನಾಸಿರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್, ಸೆನೆಟರ್ ಮಿಶಾಲ್ ಯೂಸುಫ್ಜಾಯ್, ಸೆನೆಟರ್ ರುಕ್ಮಾದ್ ಝ್ಫಿನಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಧರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಚಿವ ತಲಾಲ್ ಚೌಧರಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇತರೆ ಕೈದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಅಡುಗೆಯವರಂತೆ ವಿಶೇಕ್ಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ 2023 ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ - ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ: ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪ ವಕ್ತಾರ ಫರ್ಹಾನ್ ಹಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಕಾಸಿಮ್ ಖಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, "ನನ್ನ ತಂದೆ 845 ದಿನಗಳಿಂದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆರು ವಾರಗಳಿಂದ, ಅವರನ್ನು ಡೆತ್ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹೊರಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
