ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಮೇಲಿನ ವಾಯುಸೀಮೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದೂರ ದೂರ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : October 18, 2026 at 3:44 PM IST
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್(ಪಾಕಿಸ್ತಾನ): ಭಾರತದ ವಿಮಾನಗಳು ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಾರದಂತೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಮತ್ತೊಂದು ತಿಂಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಾಯುಸೀಮೆಯ ಮೇಲೆ ನವೆಂಬರ್ 24ರ ವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ದೇಶದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಉಭಯ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2025ರ ಎಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಬರಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಶನಿವಾರ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಬಂಧವು ಸೇನಾ ವಿಮಾನಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಆದೇಶ ನವೆಂಬರ್ 24ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:59 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಟು ಏರ್ಮೆನ್ (NOTAM) ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 2022 ರ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕರಾಚಿ ಮತ್ತು ಲಾಹೋರ್ ಎಂಬ ಎರಡು 'ಫ್ಲೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೀಜನ್'ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಎರಡೂ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಿದೆ.
ಪರಸ್ಪರ ಹಾರಾಟ ನಿರ್ಬಂಧ: 2025ರ ಎಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರಸ್ಪರ ವಾಯುಸೀಮೆಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಿಕೊಂಡವು. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಆರೋಪಿಸಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಭಾರತವು ಎಪ್ರಿಲ್ 30, 2025 ರಂದು ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎಲ್ಲ ವಿಮಾನಯಾನಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿತು.
ಹಿಂದೆಯೂ 1999 ರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು 2019 ರ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಿತ್ತು. ಸದ್ಯ, ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಈ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾರಾಟಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ವಿಮಾನಗಳು ದೀರ್ಘ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
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