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ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಮೇಲಿನ ವಾಯುಸೀಮೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದೂರ ದೂರ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

PAKISTAN AIRSPACE BAN
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By PTI

Published : October 18, 2026 at 3:44 PM IST

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ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್(ಪಾಕಿಸ್ತಾನ): ಭಾರತದ ವಿಮಾನಗಳು ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಾರದಂತೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಮತ್ತೊಂದು ತಿಂಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಾಯುಸೀಮೆಯ ಮೇಲೆ ನವೆಂಬರ್​ 24ರ ವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ದೇಶದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಉಭಯ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2025ರ ಎಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಬರಲಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಶನಿವಾರ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಬಂಧವು ಸೇನಾ ವಿಮಾನಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಆದೇಶ ನವೆಂಬರ್ 24ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:59 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಟು ಏರ್‌ಮೆನ್ (NOTAM) ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 2022 ರ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕರಾಚಿ ಮತ್ತು ಲಾಹೋರ್ ಎಂಬ ಎರಡು 'ಫ್ಲೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೀಜನ್‌'ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಎರಡೂ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಿದೆ.

ಪರಸ್ಪರ ಹಾರಾಟ ನಿರ್ಬಂಧ: 2025ರ ಎಪ್ರಿಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರಸ್ಪರ ವಾಯುಸೀಮೆಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಿಕೊಂಡವು. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಆರೋಪಿಸಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್​ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಭಾರತವು ಎಪ್ರಿಲ್ 30, 2025 ರಂದು ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎಲ್ಲ ವಿಮಾನಯಾನಗಳಿಗೆ ಬಂದ್​ ಮಾಡಿತು.

ಹಿಂದೆಯೂ 1999 ರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು 2019 ರ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಿತ್ತು. ಸದ್ಯ, ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಈ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾರಾಟಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ವಿಮಾನಗಳು ದೀರ್ಘ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.

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PAKISTAN
AIRSPACE BAN
INDIAN AIRCRAFT
ವಾಯುಸೀಮೆ ನಿರ್ಬಂಧ
PAKISTAN AIRSPACE BAN

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