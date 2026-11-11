ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೇಪ್ ಕೇಸ್: ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಮೊಮ್ಮಗ!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಶಾಕ್ ದಾರ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ದೋಷಾರೋಪ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : November 11, 2026 at 5:26 PM IST
ಲಾಹೋರ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಬ್ಬರು ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಇಶಾಕ್ ದಾರ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 8 ಮಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ದೋಷಾರೋಪ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಲಾಹೋರ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ರಫಾಕತ್ ಅಲಿ ಗೊಂಡಲ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳು ತಾವು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಯೋಜನೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಪಾಕ್ನ ಪಂಜಾಬ್ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಶಾಕ್ ದಾರ್ ಮೊಮ್ಮಗ ರಜಾ ದಾರ್ ಮತ್ತು ಆತನ ನಾಲ್ವರು ಸಹಚರರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ದೋಷಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪೊಲೀಸರು ದಾರ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಮತ್ತು ಆತನ ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ದಾರ್ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಈ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದರು.
ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಮಿತ್ತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಲಾಹೋರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಜಾ ದಾರ್ ಮತ್ತು ಆತನ ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ತಮ್ಮನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಾಗಿತ್ತು?: ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು 2025ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಜಾ ದಾರ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಆತನಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ರಜಾ ದಾರ್ 5,00,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನೂ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆರೋಪಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯರಿಬ್ಬರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮುರ್ರಿ ಗಿರಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಲಾಹೋರ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ವಸತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಲು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು 19,500 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತೆಯೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದ ಮನೆಯನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಪುರುಷರು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಾಕು, ಬಂದೂಕು ಮತ್ತು ಒಡೆದ ಗ್ಲಾಸ್ ತುಂಡನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಕೊಂದು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ, ಅವರನ್ನು ಲಾಹೋರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದ ವಾಹನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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