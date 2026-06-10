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ಅಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಪಾಕ್​ ಭೀಕರ ದಾಳಿ: ಕನಿಷ್ಠ 12 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಖೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ತಿಕಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅಫ್ಘಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಕ್ತಾರ ಜಬಿಹುಲ್ಲಾ ಮುಜಾಹಿದ್ X ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

At Least 12 Killed As Pakistan Carries Out New Deadly
ಅಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಪಾಕ್​ ಭೀಕರ ದಾಳಿ: ಕನಿಷ್ಠ 12 ಮಂದಿ ಸಾವು (File/AFP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 10, 2026 at 12:55 PM IST

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ಖೋಸ್ಟ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 12 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಫ್ಘಾನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲಗಳು ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದು ಈ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಹೇಳಿದೆ.

ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಕುನಾರ್, ಖೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ತಿಕಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನಾಗರಿಕ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅಫ್ಘಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಕ್ತಾರ ಜಬಿಹುಲ್ಲಾ ಮುಜಾಹಿದ್ X ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಳಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 10 ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಖೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು AFPಗೆ ಸ್ಪೆರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದು 10 ಜನರನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆರೆಯ ಪಕ್ತಿಕಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ಬರ್ಮಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ನಾಗರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಎಫ್​​​​​​​​​​​​ಪಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳು ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಪದೇ ಪದೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ದಾಳಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕವಾಗಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ನಂತರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 372 ಅಫ್ಘಾನ್​ ನಾಗರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 397 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

2021ರಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿವೆ. ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ತೆಹ್ರೀಕ್ - ಎ - ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ (ಟಿಟಿಪಿ) ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಳಗೆ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ದಾಳಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹಿಂದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಟಿಟಿಪಿಗೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್​​ನ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರೋಪವನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ನಂತರ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

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TAGGED:

AFGHANISTAN
DEADLY STRIKES ON AFGHANISTAN
PAK AFGHAN WAR
ಪಾಕ್​ ಭೀಕರ ದಾಳಿ 12 ಮಂದಿ ಸಾವು
AT LEAST 12 KILLED AFGHANISTAN

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