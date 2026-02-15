'ನಿಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ID?': ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ತಡೆದು ತಪಾಸಣೆ- ವಿಡಿಯೋ
ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಲು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಾಕ್ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಜಾಗತಿಕ ಮುಜುಗರ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 15, 2026 at 6:00 PM IST
ಮ್ಯೂನಿಚ್(ಜರ್ಮನಿ): ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಹಗಲಿರುಳು ವಿಷಕಾರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಜರ್ಮನಿಯ ಮ್ಯೂನಿಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭದ್ರತಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಮುನೀರ್ರನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಡೆದು, ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಚಾನಕ್ ಘಟನೆಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಜುಗರ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?: ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ, ಆಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಮ್ಯೂನಿಚ್ ಭದ್ರತಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ತಮ್ಮ ಸೇನಾ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುನೀರ್ನನ್ನು ತಡೆದು ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಣುವಂತೆ ತಿರುಗಿಸಲು (FLIP THE CARD) ಆ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುನೀರ್ಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
They rule Pakistan like Kings, they consider civilians as peasants but outside of Pakistan they have to show their passes to enter.— Shahid Qazi (@QaziShahid786) February 14, 2026
Pakistan's Army Chief Asim Munir arrives for Munich Security Conference in Germany! #Beggars pic.twitter.com/AQKpdKOwUX
ಮಹಿಳಾ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಘಟನೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಮರ್ಯಾದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಾಜಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹಲವರು ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ: ಮುಜುಗರದ ಸಂಗತಿ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಮ್ಯೂನಿಚ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಆಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಹಲವು ನಾಯಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಭದ್ರತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುನೀರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದನ್ನು ಜೀ ಸಿಂಧ್ ಮುತ್ತಹಿದಾ ಮಹಾಜ್ (JSMM)ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಫಿ ಬರ್ಫತ್ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ" ಎಂದು ಜರಿದಿದ್ದಾರೆ.
"ಮುನೀರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಕೀಯ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಬೂಟಿನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ತುತ್ತಾದ ಜನರ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಸವರಿದಂತೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
