ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ವೇಳೆ ವಾಯು ನೆಲೆ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಪಾಕ್: ಬಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರೆಂದ ಪಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ವೇಳೆ ತನ್ನ ವಾಯು ನೆಲೆ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪಾಕ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ವೇಳೆ ಪಾಕ್ ವಾಯು ನೆಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭಾರತ ತಿಳಿಸಿ, ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
By PTI
Published : December 28, 2025 at 10:42 PM IST
ಲಾಹೋರ್: ಭಾರತವು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ವೇಳೆ "ಬಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ" ನನಗೆ ಸಲಹೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ ಜರ್ದಾರಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 2007 ರಂದು ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಮತ್ತು ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆನಜೀರ್ ಭುಟ್ಟೋ ಅವರ 18ನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಲರ್ಕಾನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜರ್ದಾರಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, 'ಸರ್, ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. 'ಸರ್, ನಾವು ಬಂಕರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ' ಎಂದ. ಆದರೆ ನಾನು, 'ಹುತಾತ್ಮರಾದರೇ ಇಲ್ಲೇ ಆಗೋಣ, ನಾಯಕರು ಬಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಬಾರದು. ಅವರು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಬೇಕು," ಎಂದಿದ್ದೆ ಎಂದು ಜರ್ದಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಶಾಂತಿ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಜರ್ದಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ವೇಳೆ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ : ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ವೇಳೆ ಭಾರತವು ಮೇ 10 ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾಕ್ನ ನೂರ್ ಖಾನ್ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಇಶಾಕ್ ದಾರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಾಕ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ.
"ಭಾರತ 36 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸಿದ್ದ 80 ಡ್ರೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ 79 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಮೇ 10 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೂರ್ ಖಾನ್ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು" ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರೂ ಆಗಿರುವ ದಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 26 ನಾಗರಿಕರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಭಾರತ ಮೇ 7 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಪಾಕ್ನಲ್ಲಿನ ಉಗ್ರ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಪಡೆ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಮೇ 10 ರಂದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಸಂಘರ್ಷ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡವು.
