ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಾಬೂಲ್ನ ಬಾಲಾ ಹಿಸ್ಸಾರ್ ಕೋಟೆ: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ 2,000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಅನಾವರಣ
ಭಾರತ ಉಪಖಂಡವನ್ನು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಅದರಾಚೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಾಲಾ ಹಿಸ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಯೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿತ್ತು.
Published : November 9, 2026 at 2:57 PM IST
ಕಾಬೂಲ್ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ): ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಹಳೆಯ ಕಾಬೂಲ್ ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಬಾಲಾ ಹಿಸ್ಸಾರ್ ಕೋಟೆ ಶತಮಾನಗಳ ಆಕ್ರಮಣ, ದಂಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದೀಗ ಈ ಬಾಲಾ ಹಿಸ್ಸಾರ್ ಕೋಟೆ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗಾ ಖಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಎಕೆಟಿಸಿ ಶ್ರಮವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಉದ್ಯಾನವನ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪುರಾತತ್ವ ಉದ್ಯಾನವನನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ದಶಕಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಯುದ್ದದ ಗುರುತಿನ ಹೊರತಾಗಿಯು ಅಫ್ಘಾನ್ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕೋಟೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಧಿಗಳು ದೇಶದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಇತಿಹಾಸದ ಎರಡು ಸಹಸ್ರಮಾನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಗರದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯಂತೆ: ಈ ಉತ್ಖನನಗಳು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಅಪಾರ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವ ವಸತಿಯ ಕುರುಹುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಬೌದ್ಧ ಮಠದ ಅವಶೇಷಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಘಲ್ ಅರಮನೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಬಾಲಾ ಹಿಸ್ಸಾರ್ನ ಉತ್ಖನನ ತಾಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಬಾಬಕ್ ರಾಫೀ - ಅಲಾವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಅವಶೇಷಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಗರದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯಂತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ
ಬಾಲಾ ಹಿಸ್ಸಾರ್ ಕೋಟೆಯು ವಸಾಹತುಗಳ ಮುತ್ತಿನ ಸರಮಾಲೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ: ಬಾಲಾ ಹಿಸ್ಸಾರ್ ಎಂದರೆ, ದಾರೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಕೋಟೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಬಾಲಾ ಹಿಸ್ಸಾರ್ನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನವೇ ಅದರ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕುಹ್ - ಎ - ಶೇರ್ ದರ್ವಾಜಾ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಎತ್ತರದ ಭಾಗದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕೋಟೆಯು ಹಳೆಯ ನಗರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಬೂಲ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಭಾರತ ಉಪಖಂಡವನ್ನು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಅದರಾಚೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಾಲಾ ಹಿಸ್ಸಾರ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆದಿತ್ತು.
ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ವಸಾಹತುಗಳ ಮುತ್ತಿನ ಸರಮಾಲೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಬಾಲಾ ಹಿಸ್ಸಾರ್ ಎಂದು ಆಗಾ ಖಾನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮುಸ್ತಫಾ ನೂರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಮನೆತನದ ಅರಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಮಠಗಳ ಕೆಲವು ಅವಶೇಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ, ಆಯಕಟ್ಟಿನ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೆಲೆಯಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಮೊದಲ ಶತಮಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಆಂಗ್ಲೋ - ಅಫ್ಘಾನ್ ಯುದ್ಧಗಳು, ಸೋವಿಯತ್ ಆಕ್ರಮಣ, ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳವರೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಳವು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಕೋಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಈಗಲೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸೇನೆ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬಾಲಾ ಹಿಸ್ಸಾರವನ್ನು ಯಾರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಕಾಬೂಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆಯೂ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೂರಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶತಮಾನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಕೋಟೆ: ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಬಾಲಾ ಹಿಸ್ಸಾರ್ ಕೋಟೆಯು ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾಶಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, 1879ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಾ ಹಿಸ್ಸಾರ್ ಒಳಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಯಭಾರಿ ಸರ್ ಲೂಯಿಸ್ ಕವಗ್ನಾರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರು ಕೋಟೆಯ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ
ಇಂದು ಈ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಗಾಯದ ಗುರುತುನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೊತ್ತಿದೆ.
ಕೋಟೆಯ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗೋಡೆಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿವೆ. ಗೋಡೆಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿರುವ ಹಲವು ಸೋವಿಯತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಕೋಟೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಶಗೊಂಡು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೋವಿಯತ್ ಸೇನೆಯ ಯುದ್ಧೋಪಕರಣಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ರಾಶಿಯಂತೆ ಬಿದ್ದಿವೆ.
ಇದರ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ, 2021ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಈಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸೇನೆಯ ಸ್ವತ್ತಾಗಿವೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿತ್ತು.
ಇದರ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿವೆ. ಕೋಟೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಸೋವಿಯತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ವೊಂದರ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದಂತಹ ಅವಶೇಷವಿದೆ. ಇಂತಹ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೋಟೆಯ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಇವೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲ್ಲಿ, ನಾಶಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಶಿಥಿಲವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೋವಿಯತ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಕರಣಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ, 2021ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಕೈಬಿಡಲಾದ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಇವು ಈಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸೇನೆಯ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿವೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಕೋಟೆಯ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಮತಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದವು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪುರಾತತ್ವ ಪದರಗಳು ನಾಶವಾದವು ಎಂದು ರಫಿಯಿ ಅಲವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದ್ಯಾನ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ಎಕೆಟಿಸಿಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು 2017ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಮರುವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ನೆಲದೊಳಗೆ ತೂರಿ ನೋಡುವ ರೇಡಾರ್ ಹಾಗೂ 3ಡಿ ಲೇಸರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೀಕರಣದ ನಂತರ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ತುರ್ತು ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪುರಾತತ್ವ ನಿಯೋಗವು ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೂ, 2021ರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಈ ಕೆಲಸವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಫ್ರೆಂಚ್ ನಿಯೋಗವು ಹಿಂತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಕೆಟಿಸಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, 2022 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ದೊರೆತ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಭಾಗಗಳು ಮೂಲ ರಚನೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ರಚನೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೌರಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಹೊರಗಿನ ಗೋಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ, ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು ಕುಸಿದು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋಪುರವನ್ನು ಈಗ ಲೋಹದ ಆಧಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಭದ್ರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲಾ ಹಿಸ್ಸಾರವನ್ನು ಪುರಾತತ್ವ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಪುರಾತತ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಪುರಾತತ್ವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದೊಂದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬದ್ಧತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೌರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲೋಹದ ಬಲವರ್ಧನೆಗಳು ಈಗ ಹೊರಭಾಗದ ಗೋಪುರವೊಂದನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಗೋಪುರವು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಾಲಾ ಹಿಸ್ಸಾರ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಪುರಾತತ್ವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಅಫ್ಘಾನ್ ಪುರಾತತ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುವ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬದ್ಧತೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪುರಾತತ್ವದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೂರಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈಗಾಗಲೇ ಪುರಾತತ್ವ ಉತ್ಖನನದ ಒಂದು ಕಂದಕವು 11 ಮೀಟರ್ (36 ಅಡಿ) ಆಳವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬೇಕಿದೆ. ಬಾಲಾ ಹಿಸ್ಸಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಅಗೆದರೂ ಏನಾದರೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಳವು 2,000 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಜನವಸತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಫೀಲ್ - ಅಲವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2001ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬಾಮಿಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯ ಮುಖಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದ ಆರನೇ ಶತಮಾನದ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ತಾಲಿಬಾನ್ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಾಬೂಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಈಗಿನ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಾಚೀನ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಖುಬೈಬ್ ಘುಫ್ರಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಈ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪಾಠಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಮೂಲಗಳೆಂದು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಬಾಲಾ ಹಿಸ್ಸಾರ್ನಂತಹ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘುಫ್ರಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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