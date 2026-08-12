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ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬೋಟ್​ ಮುಳುಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 15 ಜನರು ಸಾವು: 27 ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆ

ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಬೋಟ್​ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 114 ವಯಸ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಐದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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ದೋಣಿ ಮುಳುಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 15 ಜನರು ಸಾವು: 27 ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆ (IANS/file)
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By PTI

Published : August 12, 2026 at 7:06 AM IST

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ಹರಾರೆ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ: ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಕರಿಬಾ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಓವರ್‌ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ದ ದೋಣಿ ಮಗುಚಿ ಕನಿಷ್ಠ 15 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 27 ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು 77 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಬೋಟ್​ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 114 ವಯಸ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಐದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ ತಿಳಿಸಿದೆ. 90 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೋಟ್ ಗೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಮುಟ್ಸಾ ಮುರೊಂಬೆಡ್ಜಿ, ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಬೋಟ್​ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೈ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸರೋವರದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕರಿಬಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬೋಟ್​ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮುರೊಂಬೆಡ್ಜಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಬೋಟ್​ ಸರೋವರದ ಬಲವಾದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವರು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಕರಿಬಾ ಸರೋವರವು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಜಾಂಬಿಯಾ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಸರೋವರವಾಗಿದ್ದು, 1950 ರ ದಶಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 1960 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಾಂಬೆಜಿ ನದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 200 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 40 ಕಿ.ಮೀ. ಅಗಲವಿರುವ ಸರೋವರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಅಧಿಕೃತ ಗಡಿಯು ಸರೋವರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ.

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TAGGED:

KARIBA IN ZIMBABWE
AT LEAST 15 PEOPLE DEAD
ದೋಣಿ ಮುಳುಗಿ 15 ಸಾವು
27 ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆ
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