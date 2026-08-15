ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 6.9 ತೀವ್ರತೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಭೂಕಂಪ: ಮೊದಲ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ 47 ಜನರು ಸಾವು, ಉರುಳಿಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡಗಳು
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಭಾರಿ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ. ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವು ಮಾಹಿತಿಯ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.
Published : August 15, 2026 at 6:45 PM IST|
Updated : August 15, 2026 at 7:11 PM IST
ಜಕಾರ್ತಾ(ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ): ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಸುಮಾತ್ರ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ 6.9 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪನ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಭೂಕಂಪವು ಮೆಡಾನ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 126 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (78 ಮೈಲುಗಳು) ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ ಪೆಮಟಾಂಗ್ಸಿಯಾಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಭೂಕಂಪವು 183 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಮುಂಜಾನೆ ಮೊದಲ ಭೂಕಂಪ: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ 7.7 ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 47 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವೆಡೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ನಿವಾಸಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
7.7 ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕರಾವಳಿ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಸುನಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:58ಕ್ಕೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (ಆರು ಮೈಲಿ) ಆಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಪೂರ್ವ ನುಸಾ ತೆಂಗಾರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಎಂಡೆ ನಗರದ ವಾಯುವ್ಯಕ್ಕೆ 68 ಕಿಮೀ (42 ಮೈಲಿ) ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಭೂಕಂಪದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ನಂತರದ ಕಂಪನಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕನಿಷ್ಠ 38 ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಭೂಕಂಪನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸಿಕ್ಕಾ, ಮಂಗಾರೈ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಮಂಗಾರೈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಮಂಗಾರೈನ ರಿಯೋಕ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ 16 ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಗಾಯಗೊಂಡ ಕನಿಷ್ಠ 13 ಜನರನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಕಂಪನದ ಭೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಗೇಕಿಯೊ ರೀಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಭಾರಿ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ. ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವು ಮಾಹಿತಿಯ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಸಾವುನೋವುಗಳ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ಲ್ಯಾಬುವಾನ್ ಬಾಜೊದಿಂದ ಲಾರಾಂಟುಕಾವರೆಗಿನ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ದ್ವೀಪವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಸುಮಾರು 700-ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪರ್ವತ ರಸ್ತೆಯಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್-ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂಕಂಪದ ನಂತರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿನ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿವೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಸಿಗೆಗಳು, IV ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ, ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ದ್ವೀಪದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ಅನುಭವವಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರೀ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬಲವಾದ ಕಂಪನದಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಭಯಭೀತರಾದ ಜನರು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಭೂಕಂಪಗಳು: 17,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶಾಲ ದ್ವೀಪಸಮೂಹವಾದ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾವು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಮತ್ತು ದೋಷ ರೇಖೆಗಳ ಕಮಾನಿನ 'ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈರ್'ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೂಕಂಪಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ದುರಂತಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
1992ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಸುನಾಮಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿರುವ ದ್ವೀಪಗಳ ಗುಂಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,500 ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿತ್ತು.
2018ರಲ್ಲಿ, 7.5 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪವು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸುನಾಮಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲದೆ, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಾಶಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಪೂರ್ವ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಪಲು ನಗರ, ನೆರೆಹೊರೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 4,400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
2010ರಲ್ಲಿ, ಬೃಹತ್ ಕಡಲಾಚೆಯ ಭೂಕಂಪದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸುಮಾತ್ರಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೆಂಟವಾಯಿ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಡಲಲೆಗಳು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ನೂರಾರು ಮನೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿದ್ದವು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2004ರಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸುಮಾತ್ರಾದಲ್ಲಿ 9.1ರ ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪನಿಂದ ಸುನಾಮಿ ಎದ್ದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 230,000 ಜನರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು.
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