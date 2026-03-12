ETV Bharat / international

ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಇರಾನ್​ ಶಾಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕ: ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ

ಇರಾನ್​​ನ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 165ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ದಾಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಈಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. (AFP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 12, 2026 at 7:55 PM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಇರಾನ್​ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 165ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕ ಎಂಬುದು ಇದೀಗ ದೃಢವಾಗಿದೆ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಈ ದಾಳಿಯ ಹಿಂದಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್​​ನ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಈ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿದೆ ಎಂದು ಅಡ್ಡಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವೇ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಎಡವಟ್ಟು: ಗುಪ್ತಚರ ದಳ ನೀಡಿದ ಎಡವಟ್ಟಿನ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸೇನಾ ನೆಲೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡದ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಜನರ ಹತ್ಯೆ: ಶಾಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ 2 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ನಾಗರಿಕ ಸಾವುನೋವು ಇದಾಗಿದೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ದೂಷಿಸಿದರು. ನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೀಗ, ಪೆಂಟಗನ್‌ನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ತನಿಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ಷಣಾ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸಿದ ಹಳೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲು ಸೇನಾ ನೆಲೆಯೊಳಗಿದ್ದ ಶಾಲೆ: ಗುಪ್ತಚರ ದಳ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಇರಾನ್​ನ ಸೇನೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದು 2017ರ ಬಳಿಕ ಅದು ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವು 2017 ರವರೆಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ನ ಒಳಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾವಲು ಗೋಪುರವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಗೋಚರಿಸುವಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿವೆ. ಆದರೂ, ತಪ್ಪಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

