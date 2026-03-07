ದುಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ: ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತ
ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ದುಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
Published : March 7, 2026 at 5:19 PM IST
ದುಬೈ: ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನೆರೆ ಹೊರೆಯ ದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿರುವ ನಡುವೆಯೂ, ಶನಿವಾರ ದುಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾರದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ದುಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ (DXB) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದುಬೈ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಚೇರಿ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
For the safety of passengers, airport staff, and airline crew, operations at Dubai International (DXB) have been temporarily suspended. All procedures are being managed in line with established safety protocols.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 7, 2026
ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ವಸ್ತುವೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವೈಮಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸ್ಫೋಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ AFP ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಘಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ, ನಾವು ಇಂದು, ಮಾರ್ಚ್ 7ರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ವಿಮಾನಗಳು DXB ಮತ್ತು DWCಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅದು ದುಬೈನ ಮುಖ್ಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ನಗರದ ದುಬೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ - ಅಲ್ ಮಕ್ತೌಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು.
ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಮ್ಮ ವಿಮಾನವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದ ಹೊರತು ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಎಮಿರಾಟಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ದಾಳಿಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ - ಯುಎಸ್ ನೆಲೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ 25ನೇ ದಾಳಿ, ಘೋಷಣೆ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ 25ನೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC) ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಇರಾನಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಫತಾಹ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಮಾದ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು IRGC ಹೇಳಿದೆ.
ಇರಾನಿನ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಅಮೆರಿಕನ್ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೇನೆಯು ಅಧಿಕೃತ IRNA ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗಾರ್ಡ್, ತಮ್ಮ ಪಡೆಗಳು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್-ಧಫ್ರಾ ವಾಯುನೆಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
