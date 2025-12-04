ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದ 1817 ದೇಗುಲ, ಗುರುದ್ವಾರಗಳ ಪೈಕಿ 37 ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ: 1780 ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಕಣ್ಮರೆ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳೂ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
By ANI
Published : December 4, 2025 at 5:36 PM IST
ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ): ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ 1,817 ಹಿಂದು ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಗುರುದ್ವಾರಗಳ ಪೈಕಿ ಈಗ ಕೇವಲ 37 ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಉಳಿದ 1780 ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ವರದಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವರದಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಕಠೋರ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿವೆ. ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಕಳಪೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಸ್ವಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾದ್ಯಂತ ಸದ್ಯ 37 ದೇಗುಲ ಮತ್ತು ಗುರುದ್ವಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಉಳಿದವುಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಅಳಿದುಳಿದ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಹಿಂದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಖ್ಖರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ದೇಗುಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಣೆ ಬದಲಿಸಿ: ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾಲಕ ದಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಕ್ಷಣವೇ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಸುಧಾರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಡಾ.ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಂಕ್ವಾನಿ, ಇವಾಕ್ಯೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ (ಇಟಿಪಿಬಿ) ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುದ್ವಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಇಟಿಪಿಬಿಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
1947 ರ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುದ್ವಾರಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾದವು. ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ತಾಣಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕೂಟದ ಒತ್ತಾಸೆಗಳೇನು? ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿರುವ ದೇಗುಲ, ಗುರುದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು. ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹಿಂದು ದ್ವೇಷದ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಒಕ್ಕೂಟವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಆದರ್ಶಗಳಾದ ಸಮಾನತೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿತು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಆಹಾರ, ಔಷಧ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ವಿವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್
ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ, ಪುತ್ರನ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು 50 ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ ಎಫ್ಬಿಐ