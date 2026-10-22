ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಓರ್ವ ಸಾವು, 8 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಓರ್ವ ಮೃತಪಟ್ಟು, ಎಂಟು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದೆ.
Published : October 22, 2026 at 10:16 AM IST|
Updated : October 22, 2026 at 11:20 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ದಮ್ಮಾಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಿಂಗ್ ಫಹದ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸಲಾದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಎಂಟು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜನರಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜಿಎಸಿಎ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಎಂಟು ಮಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟದಿಂದ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಿಂದ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಯಿಂದ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಈಗ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಂತರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಇರಾನಿನ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೌತಿಗಳ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ನಾಗರಿಕ ಸಾವುನೋವುಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಪ್ರಯಾಣ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯುಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಹೌತಿ ಪಡೆಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್-ರಯಾನ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಯೆಮೆನ್ ಸೇನೆಯ ವಕ್ತಾರ ಕರ್ನಲ್ ಮಜಿದ್ ಅಲ್-ನಜಿಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ಕರ್ನಲ್ ಅಲ್-ನಜಿಲಿ, ಯೆಮೆನ್ ಜನರ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದು ಅದರ ಮೇಲೆ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಹೇರುವ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳು ಯೆಮೆನ್ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವರ ಸಂಚಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ವಕ್ತಾರರಾದ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಜನರಲ್ ತುರ್ಕಿ ಅಲ್-ಮಲ್ಕಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿದು ನಾಶಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
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