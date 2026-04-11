ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಪಾಕ್​ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಅಮೆರಿಕ ನಿಯೋಗ: ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್​​​​​​​​​​​​​​​ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ

ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್​ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಪಾಕ್​ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಅಮೆರಿಕ ನಿಯೋಗ
Published : April 11, 2026 at 2:10 PM IST

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧ ಶಮನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಇರಾನ್ ನಿಯೋಗ ಆಗಮಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂದು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್​ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಂಬಿ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗವು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಇಸ್ಲಾಬಾದ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಡಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅಳಿಯ ಜೇರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಯುಎಸ್ ನಿಯೋಗವೂ ಇಂದು ಪಾಕ್​ ರಾಜಧಾಣಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಸತ್ತು, ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಚೇರಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ಗಳಿಂದ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇರಾನಿನ ನಿಯೋಗ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು.

ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಧಾನ ನಿಯೋಗವು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಜೊತೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಅಹ್ಮದಿಯನ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಬ್ದುಲ್ನಾಸರ್ ಹೆಮ್ಮತಿ ಮತ್ತು ಹಲವು ಸಂಸದರಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ X ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇರಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಪಾಕ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಇಶಾಕ್ ದಾರ್ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವ ಸೈಯದ್ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ರಜಾ ನಖ್ವಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಮೇಕ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕ್: ಕಳೆದ ವಾರ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ರಂದು ಇರಾನ್‌ನ ಸುಪ್ರೀಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯು ಮಾತುಕತೆ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು "ಮೇಕ್ ಆರ್ ಬ್ರೇಕ್" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇರಾನ್‌ನ 10 ಅಂಶಗಳ ಯೋಜನೆಯೇ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕವು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಬೇಡಿಕ ಇಟ್ಟಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ 'ಅಂಶಗಳ' ಒಂದು ಗುಂಪು ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಾತುಕತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

