ಉಕ್ರೇನ್ಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ; ಕೆಲ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮಾತುಕತೆ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ 28 ಅಂಶಗಳ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಡನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಮಾಸ್ಕೋದ ಬೇಡಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 25, 2025 at 1:33 PM IST
ಕೀವ್ (ಉಕ್ರೇನ್): ಉಕ್ರೇನ್ಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ತುರ್ತು ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹಲವರು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್, ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್ - ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಹಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ 28 ಅಂಶಗಳ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಈಗ ಉಕ್ರೇನ್ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪ್ರಕಾರ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಾಸ್ಕೋಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನ್ಯಾಟೊ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಈ ಹಿಂದಿನ ಯುರೋಪಿನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಿನೀವಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಲಹೆಗಾರ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಖಾತರಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಾಯಕರು ಭೇಟಿಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬೆವ್ಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೆವ್ಜ್ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.
ಅಮೆರಿಕದ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ತಾವು ದಿಕ್ಕು ತೋಚದವರಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ಭದ್ರತೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಜಿನೀವಾ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಫಿನ್ನಿಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸ್ಟಬ್, ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಾತುಕತೆ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಕ್ರೇನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಶೃತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲು ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಗುರುವಾರದವರೆಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಗಡುವನ್ನು ಕೊಂಚ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ರಷ್ಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ನಿಯೋಗಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಪೆಸ್ಕೋವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾ ಅಂತಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪೆಸ್ಕೋವ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿನೀವಾ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮೊದಲು ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯು ಮಾಸ್ಕೋಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಎಂದು ತೋರುವ ಹಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಲಹೆಗಾರ ಯೂರಿ ಉಷಾಕೋವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
