'ಕೊಹಿನೂರ್​ ವಜ್ರ ಮರಳಿಸುವಂತೆ ಬ್ರಿಟನ್​ ದೊರೆಯನ್ನು ಕೇಳುವೆ': ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೇಯರ್​ ಮಮ್ದಾನಿ

1849 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪಾಲಾದ ಅಪರೂಪದ ಹರಳು ಕೊಹಿನೂರ್​ ವಜ್ರವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​ನ ಮೇಯರ್​ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಿಟನ್​ ದೊರೆ ಮೂರನೇ ಚಾರ್ಲ್ಸ್​​ರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​ ಮೇಯರ್ ಮಮ್ದಾನಿ
Published : April 30, 2026 at 1:48 PM IST

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​​ನ ರಾಜ ಮೂರನೇ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕೊಹಿನೂರ್ ವಜ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್ ಜೋಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

9/11ರ ಉಗ್ರ ದಾಳಿಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ಕುರಿತು ಮಮ್ದಾನಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಬ್ರಿಟನ್​ ದೊರೆಯ ಬಳಿ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಿಟನ್​ ದೊರೆ ಭೇಟಿಯಾದ ಮಮ್ದಾನಿ: ಅಮೆರಿಕ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಟನ್​ ದೊರೆಯನ್ನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​ ಮೇಯರ್​ ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ತಾವೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೊಹಿನೂರ್​ ವಜ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜನ ಬಳಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರೇ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.

ಅಪರೂಪದ ಹರಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸೇರಿದ್ದೇಗೆ? 105.6 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ ಅಪರೂಪದ ವಜ್ರ ಕೊಹಿನೂರ್ 1849 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ದುಲೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು 1937 ರಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅದು ಬ್ರಿಟನ್​ ವಶದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಭಾರತವು, ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಜ್ರವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನವನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕೊಹಿನೂರ್ ವಜ್ರವನ್ನು ಲಂಡನ್​ನಲ್ಲಿನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಟನ್​ ರಾಣಿಯರಾದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ, ಮೇರಿ, ಎಲಿಜಬೆತ್​ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಎಲಿಜಬೆತ್​ ಅವರ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಕೊಹಿನೂರ್​ ವಜ್ರವು ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು, ಇರಾನ್‌ನ ಷಾಗಳು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಎಮಿರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಮಹಾರಾಜರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಯಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಚಾರ್ಲ್ಸ್​ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಸೂಯೆ ಇತ್ತು-ಟ್ರಂಪ್​: ಬ್ರಿಟನ್​ ರಾಜಕುಮಾರ ಮೂರನೇ ಚಾರ್ಲ್ಸ್​ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಹುಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಿಟನ್​ ರಾಜ ದಂಪತಿಯು ಅಧಿಕೃತ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರಿಗಾಗಿ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಔತಣಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್​, ಇದೊಂದು ಅದ್ಬುತವಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್​ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಿಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸೇವಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಶ್ವೇತಭವನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಂದರು.

ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಕೋಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಮತ್ತು ನಾನು, ನಿಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು ನಮಗೆ ತೋರಿದ ಅದ್ಭುತ ಗೌರವವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

