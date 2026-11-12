ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಬಯಲು; ಹುವಾಂಗ್ ವಜಾಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಸಿದ್ದತೆ
ಗೂಢಚಾರಿ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾದ ಚೀನೀ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಇಒ ಹುವಾಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಕಂಪನಿಯು ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
Published : November 12, 2026 at 11:25 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಚೀನಾ ಪರ ಗೂಢಾಚಾರಿಕೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ದೈತ್ಯ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಮಂಡಳಿಯು ಸಿಇಒ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಎರಡು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ವಾಲ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಮಂಡಳಿಯು ಸಭೆ ಸೇರಲಿದೆ. ಗೂಢಚಾರಿ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾದ ಚೀನೀ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಇಒ ಹುವಾಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಕಂಪನಿಯು ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಬಂಧ: ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಯಂತೆ, ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ವಿಭಾಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಿಂಬರ್ಲಿ ಪೋವೆಲ್ ಜೊತೆಗೂ ಹುವಾಂಗ್ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಐವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ 'ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್', ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ವರದಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸ್ಯಾನ್ ಜೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುವಾಂಗ್ ಮತ್ತು 48 ವರ್ಷದ ಪೋವೆಲ್ ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಪೋವೆಲ್ 2008ರಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸೇರಿದ್ದು, ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಚಿಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧವು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಂತರಿಕ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳದ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಯು ಮೀರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಗ್ರಾಹಕ, ಸಿಂಗಾಪುರ ಮೂಲದ ಡೇಟಾ ಕಂಪನಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೀಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಚೀನಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಆಲಿಸ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹುವಾಂಗ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅವತ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಇಒ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಈ ಎರಡು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ಮಂಡಳಿಯು ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ಹುದ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
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