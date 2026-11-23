ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಮರು ನೇಮಕ: ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಣಯ
ವಾಪಸಾಗುವ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಡೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಮರುನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 23, 2026 at 8:21 PM IST
ಟೆಕ್ಸಾಸ್, ಅಮೆರಿಕ: ಕಂಪನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುವ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಡೆಯೊಂದು ಘಟಿಸಿದ್ದು, ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಸೋಮವಾರ ಮರುನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ.
ಚೀನಾದ ಗೂಢಚಾರಿಣಿ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾದ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹುವಾಂಗ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಉಂಟಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿರುವಾಗಿದೆ. ಎನ್ವಿಡಿಯಾವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಜೆನ್ಸನ್ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಮಂಡಳಿಯು ನಂಬುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮರುನೇಮಕವು ನಮ್ಮ ಷೇರುದಾರರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾರ್ವೆ ಸಿ. ಜೋನ್ಸ್ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಎನ್ವಿಡಿಯಾಗೆ ಹುವಾಂಗ್ ಮರಳುವುದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪನಿಗೆ ಮರಳಲು ತಮಗೆ ಗೌರವ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹುವಾಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಗೊಂದಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಜೋನ್ಸ್, ತಮ್ಮ ಸಿಎಫ್ಒ (CFO) ಹುದ್ದೆಗೆ ಮರಳಲಿರುವ ಹಂಗಾಮಿ ಸಿಇಒ ಕೊಲೆಟ್ ಕ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಷೇರುದಾರರು, ಉದ್ಯಮದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪಾಲುದಾರರು ನೀಡಿದ ಅಸಾಧಾರಣ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹುವಾಂಗ್ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ನಾನು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಟೆಕ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಂಚಲನ: ಟ್ರಂಪ್, ಮಸ್ಕ್ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದರೂ ಜೆನ್ಸೆನ್ ಹುವಾಂಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಇಒ ಪಟ್ಟ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ!
ಓಪನ್ಎಐನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಎಐ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್: ಬಳಕೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ ಓಪನ್ಎಐ ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಫೋನ್!