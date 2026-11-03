ವಿಯಟ್ನಾಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ NSA ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್: ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ
ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಣ ಭದ್ರತೆಯ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಡಚಣೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತು ದೋವಲ್, ಲುಯೊಂಗ್ ಜತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
Published : November 3, 2026 at 2:54 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬುದ್ದನ ದೇಗುಲವಾದ ಕ್ಯಾನ್ ಸು ಪಗೋಡಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ನಾಗರಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದು, 2000 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ದೇಗುಲವಾಗಿದ್ದು, ಬುದ್ಧನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಾಣ ಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂಕೇತದ ಹೊರತಾಗಿ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಭದ್ರತೆಯ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಡಚಣೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಭದ್ರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವಿಯಟ್ನಾಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ದೋವಲ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಚಿವ, ಹಿರಿಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಲುಯೊಂಗ್ ಟ್ಯಾಮ್ ಕ್ವಾಂಗ್ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಭದ್ರತೆ, ಸೈಬರ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಹೈಟೆಕ್ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿರುದ್ದದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಅಕ್ರಮ ಹಣಸಾಗಾ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ, ಭದ್ರತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಹಕಾರದ ಕುರಿತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಮುಖಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಚಿವ ಜನರಲ್ ಫಾ್ ವನ್ ಗ್ಲಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಆಳವಾದ ಭದ್ರತಾ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದರು.
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟೋ ಲ್ಯಾಮ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವರ್ಧಿತ ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಡಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಅಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಭಾರತ - ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಭದ್ರತಾ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಮರುಚೈತನ್ಯ ನೀಡಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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