ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಚೀನೀ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ 103 ವರ್ಷದ ಚೆನ್ ನಿಂಗ್ ಯಾಂಗ್ ನಿಧನ!
ಪ್ರಸಿದ್ದ ಚೀನೀ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಚೆನ್ ನಿಂಗ್ ಯಾಂಗ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 18, 2025 at 1:53 PM IST
ಬೀಜಿಂಗ್ (ಚೀನಾ): ಖ್ಯಾತ ಚೀನೀ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಚೆನ್ ನಿಂಗ್ ಯಾಂಗ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 103 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ಯಾಂಗ್ 1922ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಚೀನಾದ ಅನ್ಹುಯಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಹೆಫೀಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 1940ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ನಂತರ ಬೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ 1957ರಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಚೀನಾದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಯಾಂಗ್-ಮಿಲ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ: 1954ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರಾಬರ್ಟ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾಂಗ್ - ಮಿಲ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರ ಸಾಪೇಕ್ಷತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ಯಾಂಗ್ - ಮಿಲ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ, ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಸಂವಹನಗಳು ಉಪ ಪರಮಾಣು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಮೂಲದ ಸೌತ್ ಚೀನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಂಗ್ - ಮಿಲ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು, ಬಳಿಕ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ.
1986ರಲ್ಲಿ, ಯಾಂಗ್ ಅವರು ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ಚೀನೀ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ವಿವಿಗೆ ಅವರು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಉದಾರವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ 1999ರಿಂದ ಅವರು ತ್ಸಿಂಗುವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಚೀನಾದ ಅಧಿಕೃತ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಸಿನ್ಹುವಾದ 2017ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾಂಗ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರ ತಂದೆಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಸುಂದರ ದೇಶ ಇದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅವರು 2015ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕದ ಪೌರತ್ವ ತ್ಯಜಿಸಿದರು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಂಗ್ಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ: "ಯಾಂಗ್ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು" ಎಂದು ಶಾಂಘೈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಮತ್ತು ವಿಲ್ಜೆಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶಿ ಯು ಹೇಳಿದರು. ''ಯಾಂಗ್-ಮಿಲ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿಲ್ಲದೇ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಅವರು ಸೌತ್ ಚೀನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನಾದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ: ''ಯಾಂಗ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಇತರರಂತೆ ಉತ್ತಮರಲ್ಲ ಎಂಬ ಚೀನೀ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲರು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಯಾಂಗ್ ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಶಿ ಯು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
