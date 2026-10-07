ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಹೆನ್ರಿ ಕಗನ್ ಮತ್ತು ಕೆನ್ಸೊ ಸೊವೈಗೆ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ನೊಬೆಲ್ ಘೋಷಣೆ
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಹೆನ್ರಿ ಕಗನ್ ಮತ್ತು ಕೆನ್ಸೊ ಸೊವೈ ಅವರಿಗೆ 2026ರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 7, 2026 at 4:03 PM IST
ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಕ್ಯಾಟಲಿಸಿಸ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಹೆನ್ರಿ ಕಗನ್ ಮತ್ತು ಕೆನ್ಸೊ ಸೊವೈ ಅವರಿಗೆ 2026ರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ವೀಡನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಲ್ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಬುಧವಾರ ಈ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ, 2025ರ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮೆಟಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸುಸುಮು ಕಿತಗಾವಾ, ರಿಚರ್ಡ್ ರಾಬ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಒಮರ್ ಎಂ.ಯಾಘಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Chemistry to Henri B. Kagan and Kenso Soai “for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.” https://t.co/nH090ql1Xc— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026
ಇದುವರೆಗೂ 198 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಲಿದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ನೊಬೆಲ್: ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, 1901 ಮತ್ತು 2025ರ ನಡುವೆ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 117 ಬಾರಿ 200 ವಿಜೇತರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಗರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿ ಶಾರ್ಪ್ಲೆಸ್ ಇಬ್ಬರೂ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು 198 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿ ಕಿರಿಯ-ಹಿರಿಯ ವಿಜೇತರು: ಲಿಥಿಯಂ-ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಾನ್ ಬಿ. ಗುಡ್ಇನಫ್ ಅವರಿಗೆ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ 97ನೇ ವಯಸ್ಸು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೊಸ ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಧಾತುಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ 1935ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಫ್ರೆಡೆರಿಕ್ ಜೋಲಿಯಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 35ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಸ್ವೀಡನ್ನ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರಕ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಅವರು 1896 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯಂತೆ (ಉಯಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತೆ) 1901ರಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯ ಹಣದಿಂದ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಎಂದು ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಯಿಲಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: