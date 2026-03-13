'ಮೊಜ್ತಾಬಾ ಖಮೇನಿಗೆ ಜೀವ ವಿಮೆ ಇಲ್ಲ': ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು
ಇರಾನ್ನ ಕ್ರೂರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಟ್ಟಹಾಕಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 13, 2026 at 11:49 AM IST
ಜೆರುಸಲೆಮ್(ಇಸ್ರೇಲ್): ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಂದಿಗಿಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು, ಇರಾನ್ನ ನೂತನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿಗೆ 'ಯಾವುದೇ ಜೀವ ವಿಮೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಖಮೇನಿ ಮತ್ತು ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ನಾಯಕ ನಯೇಮ್ ಖಾಸಿಮ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನೆತನ್ಯಾಹು, ನಾನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಉರುಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ, ಇರಾನಿನ ಜನರ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೂರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ತೊಲಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಸಿಜ್ಗಳಿಗೆ ಭೀಕರ ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇರಾನ್ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಾಯಕ, ನೀವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೊಸ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬಹುದಾದ ಕ್ಷಣ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ, ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಈ ಯುದ್ಧವೇ ಎಂದು ವರದಿಗಾರರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ನೆತನ್ಯಾಹು, ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೀರಿನ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಅವರು ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು.
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಮೊಜ್ತಬಾ ಅವರ ತಂದೆ, ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ನೂತನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 'ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಈ ಜಂಟಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ 'ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಪರಮಾಣು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವ, ಅದರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಭೀಕರ ಹೊಡೆತ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಈ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
