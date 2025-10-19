ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 'ನೋ ಕಿಂಗ್ಸ್' ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೀದಿಗಿಳಿದ ಜನರು-Photos
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 19, 2025 at 6:26 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲ 50 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ 'ನೋ ಕಿಂಗ್ಸ್' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಕೀಲರು, ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರು, ವಜಾಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ವೃದ್ಧರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 70 ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ 2,700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅವರ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಜನರು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಅಮೆರಿಕದ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದ ಜನರು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಟ್ರಂಪ್ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ರಾಜರಲ್ಲ (ನೋ ಕಿಂಗ್ಸ್) ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಬಂಧನಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಹಾನಿಯೂ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ನೋ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ'ಯ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ದಮನಕಾರಿ ವಲಸೆ ನೀತಿಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ, ಜನರು ತಯಾರಿಸಿದ ಫಲಕಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಿಕಾಗೋ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದರು. ಕೆಲವು ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಡ್ ಧ್ವಜಗಳೊಂದಿಗೆ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರು ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ನೀತಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆಗೆ ಸಂಸತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಳೆದ 18 ದಿನಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಜನರನ್ನು ಕೆರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ನೌಕರರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಬಜೆಟ್ ಕಡಿತ ನೀತಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ, ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ, ಅಟ್ಲಾಂಟಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರೆ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವಾದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಂಸದರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಜನರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಂಸದರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಕಿರೀಟ ತೊಡಿಸಿದ ಎಐ ರೂಪಿತ ಚಿತ್ರ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಶ್ವೇತಭವನ, ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜರಿದಿದೆ.
