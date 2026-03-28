ಇರಾನ್‌ನ ಬುಶೆಹ್ರ್ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ: IAEA

ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇರಾನ್‌ನ ಬುಶೆಹ್ರ್ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬೈರುತ್ ನಗರ (ANI)
Published : March 28, 2026 at 3:21 PM IST

ವಿಯೆನ್ನಾ (ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ): ಇರಾನ್‌ನ ಬುಶೆಹ್ರ್ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಮೇಲೆ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಕಿರಣ ಬಿಡುಗಡೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (IAEA) ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಬುಶೆಹ್ರ್ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾನ್, ಇದು 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಕಿರಣ ಬಿಡುಗಡೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಾವರದ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಎಇಎಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಜಿ ರಾಫೆಲ್ ಮರಿಯಾನೋ ಗ್ರೊಸ್ಸಿ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಕಿರಣ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾಣು ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಯಮಕ್ಕೆ ಡಿಜಿ ಗ್ರೊಸ್ಸಿ ಕರೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಐಎಇಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಖೊಂಡಾಬ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರೀ ನೀರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಕ್ಕೂ ಇಂದು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಿತ ಪರಮಾಣು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಕಿರಣ ಅಪಾಯ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಾದ Co-60 ಮತ್ತು Cs-137 ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಖುಜೆಸ್ತಾನ್ ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಫ್-ಸೈಟ್ ವಿಕಿರಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಐಎಇಎಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಯಾಜ್ದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಹಿದ್ ರೆಜಾಯೀ ನೆಜಾದ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇಂದು ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಎರಡು ನಾಗರಿಕ ಪರಮಾಣು ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ "ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಬೆಂಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್‌ನ ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮೀಸಲು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರೆಸ್ ಅವರ ವಕ್ತಾರ ಸ್ಟೀಫನ್ ಡುಜಾರಿಕ್, ಕಾರ್ಯಪಡೆಗೆ ಜಾರ್ಜ್ ಮೊರೆರಾ ಡ ಸಿಲ್ವಾ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಮೊರೆರಾ ಡ ಸಿಲ್ವಾ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಯೋಜನಾ ಸೇವೆಗಳ ಕಚೇರಿಯ (UNOPS) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

