ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ: ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಬಳಿಕ ಟ್ರಂಪ್

ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್, ಸುಂಕದ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TRUMP US Supreme Court Tarrif Verdict INDIA US Deal
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 21, 2026 at 8:57 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಸುಂಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ನನ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಕೋರಿಯ ಮೇರೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಭಾರತ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 25 ಸಾವಿರ ಜನ ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದರಂತೆ ಭಾರತವು ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೂತನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್, ಸುಂಕದ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಾನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ, 10 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಯುದ್ಧವು ಬಹುಶಃ ಪರಮಾಣು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತನಾಡಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರುವರೆ ಕೋಟಿ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಸುಂಕ ಬಳಸಿ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. 'ನೀವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ನೀವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ನೀವು 200 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಂಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದು ಎರಡೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಳಿಕ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿ, 'ನಾವು ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೇ' ಎಂದಿದ್ದರು," ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತ ಘೋಷಣೆ ಬಳಿಕ, ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ 25 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇಂಧನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಭಾರತ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಸುಂಕ ಇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, "ಏನೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಸುಂಕ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೋದಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಈಗ ನ್ಯಾಯಯುತ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವರು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಂಪ್ ಅಸಮಾಧನ ಹೊರಹಾಕಿದರು. "ನಾನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ ಎಂಟು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.

