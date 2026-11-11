ದಾಳಿ - ಒಪ್ಪಂದ ಹೊರತಾಗಿ ಮೂರನೇ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಟ್ರಂಪ್: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಯೋಚನೆ
ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಯೋಜಿಸಿದೆ.
By ANI
Published : November 11, 2026 at 12:49 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಇರಾನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮೂರನೇ ಮಾರ್ಗವೊಂದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ಸಿಯೋಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಪುನಾರಂಭಿಸುವ ಬದಲು ಅಥವಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಮತ ಸೂಚಿಸುವ ಬದಲು, ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರೂಬಿಯೊ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಜಿ-7 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿಲುವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದರ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದು ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಮಿತಿ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಯಕರಿಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಗಿತವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದೋ ಅಥವಾ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದೋ ಇವೆರಡೇ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮೂರ್ಖತನದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಮೂರನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರವೊಂದರ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಶಸ್ತ್ರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೆಹ್ರಾನ್ ತನ್ನ ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೂಬಿಯೊ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲ. ಇರಾನಿಯನ್ನರೇ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಭಾರಿ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ಕತಾರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅಲ್ ಥಾನಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ತಮ್ಮ ಇಂಗಿತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀವ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಅದು ಅನಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಐರನ್ ಗೇಟ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಕಾರ್ಯಾಂಗವು ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಆಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
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