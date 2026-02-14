ಪನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಸಂಚು ಪ್ರಕರಣ: ಅಮೆರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ನಿಖಿಲ್ ಗುಪ್ತಾ
Published : February 14, 2026 at 1:15 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸಿಖ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುರುಪತ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಪನ್ನುನ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿಫಲ ಹತ್ಯೆ ಸಂಚು ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಖಿಲ್ ಗುಪ್ತಾ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆತನಿಗೆ 24 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಫ್ಬಿಐನ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಎಫ್ಬಿಐ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಎಸ್ಡಿಎನ್ವೈ ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕನ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಖಿಲ್ ಗುಪ್ತಾ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಒಡ್ಡುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಎಫ್ಬಿಐಯ ನಿರಂತರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Following an investigation by FBI New York, @DEANEWYORKDiv, and @SDNYnews, Nikhil Gupta pled guilty to plotting to assassinate a U.S. citizen in New York City.— FBI New York (@NewYorkFBI) February 13, 2026
Read more about the FBI's continued commitment to defend the homeland from foreign nationals targeting our citizens… pic.twitter.com/cElDtolY5y
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕನ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಟಾರ್ನಿ ಕಚೇರಿ, ನಿಕ್ ಎಂಬ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕನೊಬ್ಬನ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ, ಎರಡನೇ ಸೂಪರ್ಸೀಡಿಂಗ್ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಯೋಜನೆ, ಕೊಲೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಸಾರಾ ನೆಟ್ಬರ್ನ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ಗುಪ್ತ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೇ 29, 2026 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ವಿಕ್ಟರ್ ಮಾರೆರೊ ಅವರಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಜೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊಲೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ. ಈ ಕೊಲೆ ಯತ್ನವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ತಡೆಯಲಾಯಿತು ಎಂದು ಎಫ್ಬಿಐ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಮನ್ ರೋಜಾವ್ಸ್ಕಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ನ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದದ ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ, ಪನ್ನುನ್ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿಖಿಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಎಂಬ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯುಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಹೊರಿಸಲಾದ ಆರೋಪಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿ ನಿಖಿಲ್ ಗುಪ್ತಾ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರ ಸಹಚರನಾಗಿದ್ದು, ಈತ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪನ್ನುನ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಪತ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಪನ್ನುನ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ಭಾರತ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಈತ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಪೌರತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.
