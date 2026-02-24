ETV Bharat / international

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರವು, ಹಿಂದೆ ಹೇರಿದ್ದ ಸುಂಕವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಟ್ಯಾರಿಫ್​ ಅನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 24, 2026 at 4:14 PM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆ ಗೊಂದಲದ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಇಂದಿನಿಂದ (ಮಂಗಳವಾರ) ಮುಂದಿನ 150 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಟ್ಯಾರಿಫ್​ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಮನಸೋಇಚ್ಛೆ ಸುಂಕ ಹೇರಿದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾರಿಫ್​ಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ನಿಗದಿತ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​ ಶೇಕಡಾ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ 15 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ಈವರೆಗೂ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಶ್ವೇತಭವನವು, ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

150 ದಿನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ: ಶ್ವೇತಭವನ ಈಗ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವು ಮುಂದಿನ 150 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಗುವ ಅಥವಾ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈಗ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಅಧಿಕ ಸುಂಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಿನ ಆದೇಶ ಭಯಾನಕವಾಗಿದ್ದು, ವಿದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಟವಾಡಿದರೆ, ಮುಂದಿದೆ ಮಾರಿ ಹಬ್ಬ: ಕೋರ್ಟ್​ ತೀರ್ಪಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಟವಾಡುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಹೇರುವುದಾಗಿಯೂ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇರಿದ್ದ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ರೆಕ್ಕೆಪುಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುವ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ಹಾಕಲು ಹೊಸ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ವೆಂಡಿ ಕಟ್ಲರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

