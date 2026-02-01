ETV Bharat / international

7 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆರಂಭವಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧ; ವೆನೆಜುವೆಲಾಗೆ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರಿ

7 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪುನಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಹೊಸ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿ'ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ



By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 1, 2026 at 8:47 AM IST

ಕ್ಯಾರಕಾಸ್, ವೆನೆಜುವೆಲಾ: ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ - ವೆನೆಜುವೆಲಾ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿವೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿ'ಅಫೇರ್ಸ್ ಲಾರಾ ಡೋಗು ಶನಿವಾರ ಕ್ಯಾರಕಾಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.

ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಅವರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ನನ್ನ ತಂಡ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿನ ಯುಎಸ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಖಾತೆಯು X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೋಗು ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ವೆಟಿಯಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಡೋಗು ಬಂದಿಳಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಡುರೊ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮಧ್ಯಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಸಂಸದ ಜುವಾನ್ ಗೈಡೋಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಉದ್ಬವಿಸಿದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಣ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದವು. ಆಗ ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು.

ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮತ್ತು ಮಡುರೊ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಿಯೊಸ್ಡಾಡೊ ಕ್ಯಾಬೆಲ್ಲೊ, ಜನವರಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಾರಂಭ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪದಚ್ಯುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಯವಾನ್ ಗಿಲ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಪೋಸ್ಟ್​ ವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಡೋಗು ಅವರ ಆಗಮನವು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಕರಾಗುವಾ ಮತ್ತು ಹೊಂಡುರಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಡೋಗು, ದೇಶದ ಮಧ್ಯಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡೆಲ್ಸಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ವೆನೆಜುವೆಲಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕೈದಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

