ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ವೀಟೋ ರಹಿತ ಖಾಯಂ ಸ್ಥಾನ 'ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ'ಗೆ ಸಮ: ಭಾರತ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 5 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೀಟೋ ಪವರ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
Published : October 27, 2026 at 6:04 PM IST
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ವೀಟೋ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದೇ ಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೀಡುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು, ಆ ದೇಶಗಳನ್ನು 'ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆ'ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಈಗಿರುವ ಐದು ಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಮವಾರ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಖಾಯಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಯಭಾರಿ ಹರೀಶ್ ಪರ್ವತನೇನಿ ಅವರು, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವೀಟೋ ನಿಯಮ ಇರುವವರೆಗೂ, ಸುಧಾರಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕು. ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ವೀಟೋ ಅಧಿಕಾರದ ಕುರಿತು ಭಾರತದ ನಿಲುವು ತತ್ವಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ವೀಟೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವವರೆಗೂ, ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 'ವೀಟೋ ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆ'ಯ ಅಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪರ್ವತನೇನಿ ಅವರು, ವೀಟೋ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯರ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು, ಆ ದೇಶಗಳನ್ನು 'ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ'ಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಸದ್ಯ ಇರುವ P5 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಖಾಯಂ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುಸುವುದು ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳ 'ವೈಫಲ್ಯ' ಎಂದು ಭಾರತ ಹೇಳಿದೆ.
1945ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತ ಹವಲು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾರತ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.
ಭಾರತವು 2028-29ರ ಅವಧಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಏಕೈಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ತಜಕಿಸ್ತಾನ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ. ಭಾರತವು ಈ ಹಿಂದೆ 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 ಮತ್ತು 2011-12ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2021-22ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಎಂಟನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.
15 ಖಾಯಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ರಷ್ಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ (P5) ಮಾತ್ರ ವೀಟೋ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಮಂಡಳಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ 10 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
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