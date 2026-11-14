ವಾಯು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ: ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಿರ್ಬಂಧ, ವ್ಯತ್ಯಯ ಕುರಿತು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಲವು ಗಂಟೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ರದ್ದುಗೊಂಡಿತು. ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಗಳ ಕಾಲ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ ಈ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
Published : November 14, 2026 at 11:09 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ದೇಶದ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಂತರ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ರಾಡಾರ್ ನಡುವೆ ಅಂತರಗಳು ಉಂಟಾದ ಪರಿಣಾಮ ವಾಯಯಾನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಮಾನಗಳು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡದ ಪರಿಣಾಮ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ ಈ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಅತಿ ಉದ್ದದ ವಿಮಾನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ವಿಮಾನಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಾಧಿತರಾದರು. 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೋಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕ್ವೇನ್ ಮುಲ್ಲಿನ್ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಾತರಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೀನ್ ಡಫಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎಫ್ಎಎ ಹೊಸ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಲ್ಲಿನ್ ಸ್ಙಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾತ್ರಿ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಂತರಿಕ ವಿಮಾನಗಳು ಸಂಚರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ದಿನಗಳೇ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಿವಿಂಗ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2023ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಎಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2001ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.
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