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ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ದಾಳಿ ಎದುರಿಸಿ: ಇರಾನ್​ಗೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್

ಗಲ್ಫ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಇರಾನ್​ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯುದ್ಧ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 4, 2026 at 10:43 AM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇರಾನ್​ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಇರಾನ್​ ಯುದ್ಧ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.

ಓವಲ್​ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಇರಾನ್​ಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ. ಈ ಬಾರಿಯ ದಾಳಿಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿವೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಪರಮಾಣು ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರಾರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಇರಾನ್​ ನಮ್ಮ ಜತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗಲ್ಫ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಕತಾರ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ನ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆಸದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು.

ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳ ಮುಂದೆ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಸೌದಿ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಗಲ್ಫ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಹೆಸರಿಸದ ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್ ತಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ದಿನ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಯುದ್ಧ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ" ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್​, ಇರಾನ್ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲ. ಅದು ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವಿನ ದೇಶ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.

ಒಮಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಭೆಗಳ ವೇಳೆ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಜಲಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚರಣೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಇರಾನ್ ಹೇಳಿಕೆಯು ಟ್ರಂಪ್ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಇರಾನ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಸಭೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಏನೇನೋ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏನೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಮಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಯುದ್ಧ ಸಂಧಾನದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ?. ಆದರೆ, ನಾವು ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಈ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

IRAN WAR
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STRAIT OF HORMUZ
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್
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