ETV Bharat / international

ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಗಿತದ ಪರಿಣಾಮ: 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತ; ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪರದಾಟ

ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಗಿತದ ಪರಿಣಾಮ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆಯ ಅನೇಕರು ಕೆಲಸದಿಂದ ಹೊರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

never-seen-anything-like-that-over-1000-flights-cancelled-in-us-due-to-govt-shutdown
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 8, 2025 at 1:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ (ಅಮೆರಿಕ): ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಶಟ್​​ಡೌನ್​ ಆಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ವಿಮಾನಯಾನ ಹಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಗದಿಯಂತೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿರುವುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.

ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಸೇವೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಫೆಡರಲ್​ ಏವಿಯೇಷನ್​ ಆಡ್ಮನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಮಾಗಳು ರದ್ದಾಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ.

ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಯಾಗದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಗಿತದ ಪರಿಣಾಮ ವೇತನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಕೆಲಸದಿಂದ ಹೊರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ.

ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೆಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪರ್ಯಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ರದ್ದಾದ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಅಟ್ಲಾಂಟಾ, ಡಲ್ಲಾಸ್, ಡೆನ್ವರ್ ಮತ್ತು ಷಾರ್ಲೆಟ್, ನಾರ್ತ್ ಕೆರೊಲಿನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್​ಗಳಲ್ಲಿ 40 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾಗಿವೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಗುರುವಾರ ರದ್ದಾದ ವಿಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫ್ಲೈಟ್‌ ಅವೇರ್​ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ವಿಮಾನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಕಾರ್ಗೊ ವಿಮಾನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಮಾನದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದೆ. ರೇಗನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಶುಕ್ರವಾರ 80 ವಿಮಾನ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವು ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಮಾನ ಸ್ಥಗಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಏರ್​ಲೈನ್ಸ್​ಗಳು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ವಿಮಾನಗಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಇದು ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಹಾರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು: ಇಬ್ಬರು ಜಡ್ಜ್​ ಗಳಿಂದ ಆದೇಶ, ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೇಳಲು ವಕೀಲರಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಸೂಚನೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸಂಘರ್ಷ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ; ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್

TAGGED:

US SHUTDOWN
US FLIGHTS CANCELLATION
UNITED STATES GOVT SHUTDOWN
REPUBLICANS VS DEMOCRATS
FLIGHTS CANCELLED IN US

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ: ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜ್​ಗೆ ದಿನವಿಡೀ ಬಳಕೆ!

ನೀಟ್​-ಪಿಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೀ ಉತ್ತರ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನೀತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ: ಎನ್​​ಬಿಎಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚನೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕೂನ್‌ಗುನ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ: ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳೇನು?

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೇಸರಿ ಬೆಳೆದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಯುವ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.