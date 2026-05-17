ಡಚ್ಚರು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದ ಚೋಳರ ಕಾಲದ ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿಸಿದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಕಾರ
ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಶದಲ್ಲಿ 11ನೇ ಶತಮಾನದ ಚೋಳರ ಕಾಲದ ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳು ಈಗ ಮರಳಿ ಭಾರತದ ಕೈವಶವಾಗಿವೆ.
Published : May 17, 2026 at 1:35 PM IST
ಹೇಗ್ (ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್): ಬ್ರಿಟಿಷರಂತೆ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದ್ದ ಡಚ್ಚರು ಅಂದು ಚೋಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಮ್ರದ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಅವು, ಈಗ ಮರಳಿ ಭಾರತದ ವಶವಾಗಿವೆ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಐತಿಹ್ಯವುಳ್ಳ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಐದು ದೇಶಗಳಾದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸ್ವೀಡನ್, ನಾರ್ವೆ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಆರು ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಮೊದಲು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಂದು ಅವರು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ತೆರಳಿದರು.
ಅದರ ರಾಜಧಾನಿ ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಬ್ ಜೆಟ್ಟನ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರು ಗರ್ಬಾ, ಕುಚಿಪುಡಿ, ಭರತನಾಟ್ಯ, ಮೋಹಿನಿಯಾಟ್ಟಂ ಮತ್ತು ಕಥಕ್ನಂತಹ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು.
இந்தியர் அனைவருக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான தருணம்!— Narendra Modi (@narendramodi) May 16, 2026
11-ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த சோழர்கால செப்பேடுகள், நெதர்லாந்தில் இருந்து இந்தியாவிற்குத் திரும்பவும் கொண்டுவரப்பட இருக்கின்றன. இது தொடர்பான விழாவில் பிரதமர் ராப் ஜெட்டன் அவர்களுடன் இணைந்து பங்கேற்றேன்.
சோழர் கால செப்பேடுகள், 21… pic.twitter.com/af4NWacMwt
ತರುವಾಯ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದಿ ಹೇಗ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಬ್ ಜೆಟ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಡುವೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದವು.
ತಾಮ್ರ ಫಲಕ ಮರಳಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ: ಇದೇ ವೇಳೆ, 11 ನೇ ಶತಮಾನದ ಚೋಳ ಯುಗದ ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರ ವಾಪಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತು. ಈವರೆಗೂ ಅವು ಲೈಡೆನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು.
21 ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು 3 ಸಣ್ಣ ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳು 11 ನೇ ಶತಮಾನದ ಭಾರತದ ಚೋಳ ರಾಜರ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಇವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಫಲಕಗಳನ್ನು 19 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಡಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು. ತರುವಾಯ ಅವುಗಳನ್ನು ಲೈಡೆನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕ ಫಲಕಗಳು: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ. 11 ನೇ ಶತಮಾನದ ಚೋಳ ಯುಗದ ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಚ್ಚರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು 2012 ರಿಂದಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಫಲಕಗಳು ಮಹಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಂದನೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳರ ಕಾಲದ್ದಾಗಿವೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: