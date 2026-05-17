ETV Bharat / international

ಡಚ್ಚರು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದ ಚೋಳರ ಕಾಲದ ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿಸಿದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಕಾರ

ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್​ ವಶದಲ್ಲಿ 11ನೇ ಶತಮಾನದ ಚೋಳರ ಕಾಲದ ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳು ಈಗ ಮರಳಿ ಭಾರತದ ಕೈವಶವಾಗಿವೆ.

CHOLA PERIOD COPPER PLATES
ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಮ್ರದ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಸರ್ಕಾರ. (XQNARENDRAMODI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 17, 2026 at 1:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೇಗ್ (ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್): ಬ್ರಿಟಿಷರಂತೆ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದ್ದ ಡಚ್ಚರು ಅಂದು ಚೋಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಮ್ರದ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಅವು, ಈಗ ಮರಳಿ ಭಾರತದ ವಶವಾಗಿವೆ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್​ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಐತಿಹ್ಯವುಳ್ಳ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ವಾಪಸ್​ ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಐದು ದೇಶಗಳಾದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸ್ವೀಡನ್, ನಾರ್ವೆ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಆರು ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಮೊದಲು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಂದು ಅವರು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದರು.

ಅದರ ರಾಜಧಾನಿ ಆಮ್​​ಸ್ಟರ್​ಡ್ಯಾಮ್​ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಬ್​ ಜೆಟ್ಟನ್​ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರು ಗರ್ಬಾ, ಕುಚಿಪುಡಿ, ಭರತನಾಟ್ಯ, ಮೋಹಿನಿಯಾಟ್ಟಂ ಮತ್ತು ಕಥಕ್‌ನಂತಹ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು.

ತರುವಾಯ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದಿ ಹೇಗ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಬ್ ಜೆಟ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಡುವೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದವು.

ತಾಮ್ರ ಫಲಕ ಮರಳಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ: ಇದೇ ವೇಳೆ, 11 ನೇ ಶತಮಾನದ ಚೋಳ ಯುಗದ ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ ಸರ್ಕಾರ ವಾಪಸ್​ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತು. ಈವರೆಗೂ ಅವು ಲೈಡೆನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು.

21 ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು 3 ಸಣ್ಣ ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳು 11 ನೇ ಶತಮಾನದ ಭಾರತದ ಚೋಳ ರಾಜರ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಇವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಫಲಕಗಳನ್ನು 19 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಡಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು. ತರುವಾಯ ಅವುಗಳನ್ನು ಲೈಡೆನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕ ಫಲಕಗಳು: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ. 11 ನೇ ಶತಮಾನದ ಚೋಳ ಯುಗದ ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಚ್ಚರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು 2012 ರಿಂದಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಫಲಕಗಳು ಮಹಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಒಂದನೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳರ ಕಾಲದ್ದಾಗಿವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

CHOLA COPPER PLATES
PM MODI NETHARLANDS TOUR
CHOLA ERA COPPER PLATES
ಚೋಳರ ಕಾಲದ ತಾಮ್ರ ಫಲಕಗಳು
CHOLA PERIOD COPPER PLATES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.