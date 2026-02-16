ETV Bharat / international

ಇರಾನ್ ಎಲ್ಲ​ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು: ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಒತ್ತಾಯ

ಯುರೇನಿಯಂನ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಾನ್​ ಹೊಂದಬಾರದು, ಅದನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

netanyahu-says-all-enriched-uranium-has-to-leave-iran
ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 16, 2026 at 5:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಜೆರುಸೇಲಂ, ಇಸ್ರೇಲ್​: ಟೆಹ್ರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಯುರೇನಿಯಂ(ವಿದಳನಶೀಲ ಯುರೇನಿಯಂ-235) ಅನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್​ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್​ ಅರಘ್ವಿ ಭಾನುವಾರ ಸ್ವಿಜರ್ಲೆಂಡ್​ ಭೇಟಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್​ ಜೊತೆಗೆ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಇರಾನ್​ನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಟೀಕರಣಗಳಿಂದ(ವಿದಳನಶೀಲ ಯುರೇನಿಯಂ-235 ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ) ಹೊರ ಬರಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದು ಯಾವುದೇ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬಾರದು. ಪುಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೆಯದು, ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್‌ನ ಹೆಚ್ಚು ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ ಯುರೇನಿಯಂನ ಸುತ್ತ ಗಣನೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಯಹೂದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನೆತನ್ಯಾಹು, ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ನಿರಂತರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಜವಾದ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಇರಬೇಕು. ಲೀಡ್- ಟೈಮ್ ತಪಾಸಣೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಇರಬೇಕು. ಒಪ್ಪಂದ ಸುಗಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಇವು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದರು.

ಕಳೆ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ 12 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವಿಫಲವಾದ ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 6ರಂದು ಮಸ್ಕತ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪರಮಾಣು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮದ ಬೆದರಿಕೆ ಕೂಡಾ ಹಾಕಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ದಮನಕಾರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಠೀಕರಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರೂ ಇರಾನ್​ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

'ಇರಾನ್​ ಜತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇವೆ': ಇಸ್ರೇಲ್​ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್​

ಖಮೇನಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಓಮನ್​ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ​- ಅಮೆರಿಕ ಮಾತುಕತೆ

TAGGED:

ISRAEL
BENJAMIN NETANYAHU
IRAN ENRICHED URANIUM
IRAN ISRAEL
IRAN ENRICHED URANIUM

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.