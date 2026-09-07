ETV Bharat / international

ಇದು ಭದ್ರತಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ವೈಫಲ್ಯ..; ದಾಳಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ಅವರು ನಮಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ: ನೆತನ್ಯಾಹು ಆರೋಪಕ್ಕೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ ಪತ್ನಿ!

ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಭದ್ರತಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಈ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದ ನೆತನ್ಯಾಹು ಈಗ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಅವರು ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

netanyahu-his-wife-sara-and-the-generals
ದಾಳಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ಅವರು ನಮಗೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ: ನೆತನ್ಯಾಹು ಆರೋಪಕ್ಕೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ ಪತ್ನಿ! (AFP)
author img

By Parsa Venkateshwar Rao

Published : September 7, 2026 at 6:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: 2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 7ರಂದು ಇಸ್ರೇಲ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಗಿತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಹಮಾಸ್​ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ದಾಳಿ ವೇಳೆ 1200 ನಾಗರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಸುಮಾರು 200 ಇಸ್ರೇಲ್​ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಹಮಾಸ್​ ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್​ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್​ ನೆತನ್ಯಾಹು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿರುವ ಅವರು, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಅವರು ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ, ಇಡೀ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜಾಗಿರಿಸಲು ನಾನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಮಾಸ್ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ, ಅಂತಹ ದಾಳಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ನೆತನ್ಯಾಹು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಮಾಸ್​ ದಾಳಿಯ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭದ್ರತಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮಾತನ್ನು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಾರಾ ಕೂಡಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಮಾಸ್ ದಾಳಿಯ ಸುಳಿವು ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೇಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಮಾಜಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾಯಿರ್‌ ಗೋಲನ್‌ ಅವರು, ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾರಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವುದಾಗಿ ಗೋಲನ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸಾರಾ ಕೂಡ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರಂದು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಸದೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರ ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 70,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಗರಿಕರು ಬಲಿಯಾದರೂ ಗಾಜಾ ಯುದ್ಧದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ನೆತನ್ಯಾಹು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೀದಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಐಡಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಲಿಕುಡ್​ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಗಾಜಾ ಯುದ್ದದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದವು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 10ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೂಡ, ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಯುದ್ದವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅತ್ತ ನೆತನ್ಯಾಹು ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಹುಚ್ಚ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹಮಾಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿಗೆ ತಾವು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಆಗದಂತೆ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ರಕ್ಷಣಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ದೊಡ್ಡ ವೈಫಲ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಟವಾಡಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳಿದ್ದರೂ ಅವರು ತಿಳಿಸದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಭಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 7ರ ಹಮಾಸ್​ ದಾಳಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೆತನ್ಯಾಹು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಮಾಜಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗಾಡಿ ಐಸೆನ್‌ಕೋಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ನೆತನ್ಯಾಹು ತಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಘನತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಜಾದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಅವರು, ಹಮಾಸ್ ಎದುರಿಸಲು ಇದ್ದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಮಿತ್ರರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ವತಃ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನೊಳಗಿನವರೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರ ನಂತರ ಕೈಗೊಂಡ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪದ ಮೇಲಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯು ಕಠಿಣ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ, ಈ ವಿಚಾರಣೆಯು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಹಮಾಸ್‌ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೆತನ್ಯಾಹು ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಹಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಯಾಸರ್ ಅರಾಫತ್ ಮತ್ತು ಫತಾಹ್ ಸಂಘಟನೆಯು 'ಓಸ್ಲೋ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ'ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಕುಂದಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸ್ವತಃ ಹಮಾಸ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾತು ಈಗ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಾರಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರ ದಾಳಿಯು ನಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ವೈಫಲ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾದವು ರಾಜಕಾರಣಿಯೊಬ್ಬರ ಸಮರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ನೆತನ್ಯಾಹುಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್​​ ಚುನಾವಣೆ: ವರದಿ

ಇಸ್ರೇಲ್​ ​- ಹಮಾಸ್​ ನಡುವೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಎಂಬುದೇ ಜೋಕ್​: ಮಾತುಕತೆಯ ಬಳಿಕ 900 ಮಂದಿ ಸಾವು!

TAGGED:

BENJAMIN NETANYAHU
ISRAELI MUSIC FESTIVAL
HAMAS ATTACK
ISRAELI INTELLIGENCE
BENJAMIN NETANYAHU

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.