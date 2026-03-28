ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂಧನ
ರಾಜಧಾನಿ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಖಡ್ಗ ಪ್ರಸಾದ್ ಓಲಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 28, 2026 at 12:00 PM IST
ನೇಪಾಳ (ಕಠ್ಮಂಡು): ರ್ಯಾಪರ್ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪೊಲೀಸರು ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಖಡ್ಗ ಪ್ರಸಾದ್ ಓಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಖಡ್ಗ ಪ್ರಸಾದ್ ಓಲಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಉರಳಿಬಿದ್ದು, ಹೊಸ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಬಲ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಖಡ್ಗ ಪ್ರಸಾದ್ ಓಲಿ ಅವರನ್ನು ರಾಜಧಾನಿ ಕಠ್ಮಂಡುವಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ಮಾಜಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಲೇಖಕ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದರು.
ಹಾಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಸುಡಾನ್ ಗುರುಂಗ್ ಅವರು ಈ ಬಂಧನಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
"ಯಾರೂ ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಮೇಲಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೆ.ಪಿ. ಶರ್ಮಾ ಓಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಲೇಖಕ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮವಲ್ಲ, ಇದು ನ್ಯಾಯದ ಆರಂಭ ಮಾತ್ರ" ಎಂದು ಗುರುಂಗ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಓಲಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯೋಗದ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಓಲಿ, ಲೇಖಕ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಸ್ಟರ್-ಬದಲಾದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ನೇತೃತ್ವದ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಈ ಬಂಧನಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಶಾ ಮತ್ತು ಗುರುಂಗ್ ಅವರು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಹಾಗೂ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 8 ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 9 ರಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಯುವಜನರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯಿತು. ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 76 ಜನರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. 2,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಚೇರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಗುಂಪುಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದವು. ಹಲವು ನಾಯಕರು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 35 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ