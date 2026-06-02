ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾಲೆನ್ ಶಾ ಹೇಳಿಕೆ: ನೇಪಾಳ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 2, 2026 at 9:02 PM IST

ಕಠ್ಮಂಡು(ನೇಪಾಳ): ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ಗದ್ದಲ ನಡೆಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಕೆಳಮನೆ(ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆ) ಜೂನ್ 8 ರವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರದವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಸೋಮವಾರವೂ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು.

"ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನೇಪಾಳವೂ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾಲೆನ್ ಭಾನುವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕೆಳಮನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ಪ್ರಧಾನಿ ಶಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸ್ಪೀಕರ್ ಡೋಲ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆರ್ಯಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸದನದ ಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು, ಆದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ಪ್ರಧಾನಿ ಬಾಲೆನ್ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 8 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಸದನವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.

ಅದೇ ರೀತಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು, ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ್ ದಹಾಲ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದರು ಮತ್ತು ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:15 ಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದರು.

ಲಿಪುಲೇಖ್, ಲಿಂಪಿಯಾಧುರ ಮತ್ತು ಕಲಾಪಾಣಿ ಕುರಿತು ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಹಳೆಯ ಗಡಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ನೇಪಾಳದೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಗಡಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಭಾರತ ಮಂಗಳವಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ, ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್, "ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಗಡಿಯ ಸುಮಾರು ಶೇ.98ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಬಗೆಹರಿಯದ ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಗಂಡಕ್ ನದಿಯ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗಡಿಯ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಆಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ನೋ-ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಭೂಮಿಯ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

