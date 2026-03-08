ETV Bharat / international

ಜೆನ್​ ಝೀ ದಂಗೆ ಕಂಡ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಯುವ ನಾಯಕತ್ವ ಖಚಿತ: 35ರ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಹೊಸ ಪ್ರಧಾನಿ?

ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 2022ರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷ (ಆರ್​ಎಸ್​ಪಿ) ನಿಚ್ಚಳ ಬಹುಮತ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿ ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸಿದೆ.

NEPAL ELECTION
ನೇಪಾಳದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲಿರುವ 35ರ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 8, 2026 at 4:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಠ್ಮಂಡು(ನೇಪಾಳ): GEN-Zಗಳ ದಂಗೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವ ರ‍್ಯಾಪರ್​ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷ(ಆರ್​ಎಸ್​​ಪಿ) ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಿಟಿಯುನಲ್ಲಿ ಓದಿರುವ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

'ಬಾಲೆನ್​' ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ 35 ವರ್ಷದ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಅವರು, ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೆ.ಪಿ.ಶರ್ಮಾ ಓಲಿ ಅವರನ್ನು ಝಾಪಾ-5 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಲದೆ ಆರ್​ಎಸ್​ಪಿ ಪಕ್ಷವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮಖಾಡೆ ಮಲಗಿಸಿದೆ.

74 ವರ್ಷದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಓಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ 18,734 ಮತಗಳ ಪಡೆದರೆ, ಬಾಲೆನ್ ಅವರು 68,348 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ಇಸಿ) ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ?: 35 ವರ್ಷದ ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ ಅವರು ನೇಪಾಳದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಾಪಿತ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಬಾಲೆನ್ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಘೋಷಣೆಯಾದ 117 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್​ಎಸ್​ಪಿ 91ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ 34 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಕಠ್ಮಂಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ 10 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ, ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತ ಅಂತ್ಯ, ನೇಪಾಳದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆರ್​ಎಸ್​​ಪಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಟೊಳ್ಳಾದ ಸ್ಥಾಪಿತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು: ಇತ್ತ, ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ ಅನುಭವ ಇರುವ ನೇಪಾಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (NC) 13 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಪಿಎನ್​ (UML) ಕೇವಲ ಏಳು ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದು, ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆ. ನೇಪಾಳಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ (NCP) ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರಮ ಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ (SSP) ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಪಕ್ಷ (RPP) ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ 10 ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 9 ಮಂದಿ ಆರ್​ಎಸ್​ಪಿಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟು 275 ಸಂಸತ್ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 5ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ 165 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನೇರ ಮತದಾನ ನಡೆದರೆ, ಉಳಿದ 110 ಸಂಸದರನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ 3,135 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದನೆ: ನೆರೆರಾಷ್ಟ್ರ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೇಪಾಳದ ಜನರು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. "ನನ್ನ ನೇಪಾಳಿ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಇಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ನೆರೆಯವರಾಗಿ ಭಾರತವು ನೇಪಾಳದ ಜನರು ಮತ್ತು ಅದರ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ಮತ್ತು 9ರಂದು ದೇಶದ ಯುವ ಸಮುದಾಯ (ಜೆನ್​​ ಝೀ) ದಂಗೆ ಎದ್ದು ಸಿಪಿಎನ್ (ಯುಎಂಎಲ್‌)ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪತನಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೆ.ಪಿ.ಶರ್ಮಾ ಓಲಿ ಅವರು ಪದತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

BALENDRA SHAH
NEPAL GEN Z PROTEST
RSP LANDMARK VICTORY
ಬಾಲೇಂದ್ರ ಶಾ
NEPAL ELECTION 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.