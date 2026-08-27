ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ 157 ಮಂದಿ ಬಲಿ; ತಮಿಳುನಾಡಿನ 37, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ 32 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನಾಪತ್ತೆ; ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 7 ಮಂದಿ
ತಮಿಳುನಾಡಿನ 37, ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳದ 32, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 3 ಮಂದಿ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನಾಪತ್ತೆ. ಜನರ ನೆರವಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಆರಂಭ
By PTI
Published : August 27, 2026 at 7:23 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿ ಮಹಾ ವಿನಾಶವನ್ನೇ ತಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಇದುವರೆಗೆ 157 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಜನರ ಸುಳಿವು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಅನೇಕ ಯಾತ್ರಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ 130 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಕೇರಳ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ 59 ಭಾರತೀಯರು ಯಾತ್ರಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಟೂರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಪ್ರವಾಹವು ಸಂವಹನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರವಾಸಿಗರು: ತಮಿಳುನಾಡಿನ 57 ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ 37 ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಹಾಗೂ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇತರ 20 ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯವೊಂದಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಮೂಲದ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಲಸೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ 77 ಸದಸ್ಯರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಲಸೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದ್ಗುರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 495 ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸದ್ಗುರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಸೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರವೂ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ 32 ಮಂದಿಯ ಗುಂಪು ನಾಪತ್ತೆ: ಇನ್ನು ಕೈಲಾಸ - ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಬಂದ 32 ಸದಸ್ಯರ ಗುಂಪು ಬುಧವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಬಳಿಕ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 30 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರವಾಸ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಗುಂಪು ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಬೆಟ್ಗೆ ತೆರಳಲು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಗುಂಪು ರಸುವಾಗಧಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ನೇಪಾಳ-ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾದ ಬಳಿಕ ಇವರ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರವು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳು (033) 24793311 ಅಥವಾ 9147890181 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ UPಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು: ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವಾರು ಜನರು ನೆರೆಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ರೈತ ನಾಯಕ ರಾಕೇಶ್ ಟಿಕೈಟ್ ಪೋಖರಾದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾವು ನಾಳೆ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಕಠ್ಮಂಡು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಖಂಡರು ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 7 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಮೂವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನೇಪಾಳದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಮೂವರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯ ತಲಾ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳು ರೆಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು CMO ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1070 ಅಥವಾ +91-9321587143 ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ನಾಗರಿಕರು controlroom@maharashtra.gov.in ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೇರಳಂನ 36 ಜನರ ತಂಡವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ವಿನಾಶಕಾರಿ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ದಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ನೆರವಿಗೆ ತುರ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾವು NORKA-Roots ಮೂಲಕ ಸಹಾಯವಾಣಿ ತೆರೆದಿದೆ. NORKA ರೂಟ್ಸ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಅನಿವಾಸಿ ಕೇರಳೀಯರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಹಾಯ ಬಯಸುವ ಜನರು 18004253939 (ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ) ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಕಾ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಿಂದ +91-8802012345 ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಲಯಾಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ 9447111844 ಅಥವಾ 9747132147 ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ ಕೋರಿದೆ.
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