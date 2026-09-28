ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದ ಬಳಿಕವೂ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಲುಗತ್ತಲಿದೆ ನೇಪಾಳ: ಬೇಕಿದೆ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ
ಈ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿ, ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ, ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸುಮಾರು 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಟಿದ್ದು, ಇದು ನೇಪಾಳದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ 10 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.
Published : September 28, 2026 at 1:03 PM IST
ಕಠ್ಮಂಡು (ನೇಪಾಳ): ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನ ಮೌಂಟ್ ಲಾಂಗ್ಟಾಂಗ್ ಲಿರುಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಬಂಡೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ್ದ ನೇಪಾಳ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿ, ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ, ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ವೆಚ್ಚಗಳ ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಟಿದ್ದು, ಇದು ನೇಪಾಳದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ 10ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಈ ನಷ್ಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೇಪಾಳವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಂಬಲಿತ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹಾನಿ ನಿಧಿಯಿಂದ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನೆರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೋರಿದೆ.
ಈ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ 1,451 ಜನರು ಕಣ್ಮರೆಯಾದರೆ, 5,700 ಮಂದಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಮ ಬಂಡೆ ಕುಸಿದು ಹಿಮ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ತೈಲ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸುಡುವಿಕೆಯಂತಹ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಲುಗಿರುವ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ನೆರವು, ಯಾವಾಗ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಮಂಡಳಿಯು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಂಬರುವ ಹವಾಮಾನ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹೇಶ್ವರ್ ಧಕಲ್ ಹೇಳಿದರು
ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ದುರಂತಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಂದ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೋರುವ 176 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ನಿಧಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರೆಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹಣವಿದೆ. ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ. ಹವಾಮಾನ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಗುಟೆರೆಸ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹವಾಮಾನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿನ ಹಣಕಾಸು ನೆರವನ್ನು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹಾನಿ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 26ರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಹಲವಾರು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ನಿಧಿಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಹಣ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೂ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮ ತಗ್ಗಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ನಿಧಿಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಧಕಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪೂರ್ವದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು 1.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ 2015ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ, ನೇಪಾಳವು ಸುಮಾರು 175 ದಶಲಕ್ಷ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ನಿಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಯು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಿಧಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆಗಸ್ಟ್ 26ರ ದುರಂತದ ಬಳಿಕ ನೇಪಾಳ ಸರ್ಕಾರ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90 ದಶಲಕ್ಷ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತದ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ನಷ್ಟ ಭರ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತಾದ ಆಗ್ರಹ ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಉತ್ತಮ ಬಾಬು ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹವಾಮಾನ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹಾನಿ ನಿಧಿಯು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.
ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಹಣಕಾಸಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹಾನಿ ನಿಧಿಗೆ ತನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹವಾಮಾನ ಪ್ರಭಾವದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪುರಾವೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ನೇಚರ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಬಲವಾದ ಆರೋಪಣೆಗೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದ ಸಾಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದು.
ನೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಾ, ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ವಹಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹಾನಿ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರ್ಯಪ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಪತ್ತೊಂದು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವು ಕೇವಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಸಾಲವೋ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅನುದಾನಗಳ ಜೋಡಣೆಯೋ ಆಗಿರಬಾರದು. ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಜಟಿಲ ಜಾಲವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಾರದು. ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮಗೆ ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರದು. ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ, ನಾವು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು 50 ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಹವಾಮಾನ ನ್ಯಾಯ ಎಂದರೆ ಇದೇ ಆಗಿರಬೇಕು.
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