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ನೇಪಾಳ ಬೌದ್ಧರಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲನೆ: ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದವರ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು!

ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಏಳನೇ ದಿನದಿಂದ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬ ಬೌದ್ಧರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದವರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

NEPAL FLOODS FUNERAL
ಬೌದ್ಧ ಮಂದಿರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 4, 2026 at 7:18 PM IST

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ನುವಾಕೋಟ್(ನೇಪಾಳ): ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ತಮಾಂಗ್ ಮೌನವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಚಿತೆಯತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಜೋಡಿಸಿ ಚಿತೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಅವರು ಆಗಾಗ ಕೋಲಿನಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಂಕಿ ಮಾತ್ರ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ 17 ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಕಮೇಶ್ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಚಿತೆ(Symbolic Last Rites). ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ 17 ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,290ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಚಿತೆಯ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಮೇಶ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯ, ಬಿಸ್ಕತ್, ಚಿಪ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ನಲವತ್ತರ ಹರೆಯದ ಕಮೇಶ್, ಕೆಲವು ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅದೇ ವೇಳೆ ನೇಪಾಳ – ಟಿಬೆಟ್ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪದ ರಸುವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ನುಗ್ಗಿತ್ತು. ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಬಹುತೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

NEPAL FLOODS FUNERAL
ನುವಾಕೋಟ್‌ನ ಧುಂಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೌದ್ಧ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

“ನನ್ನ ಸಹೋದರರು, ಸಹೋದರಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಅಳಿಯ - ಸೊಸೆಯರು, ಅಣ್ಣ - ತಮ್ಮಂದಿರ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ 17 ಮಂದಿ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಿಂದ ತ್ರಿಶೂಲಿ ನದಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಎಷ್ಟೆಂದರೆ, ಅವರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನೂ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಕಮೇಶ್ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

“ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸ್ಕತ್, ವೇಫರ್, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್, ತಂಪು ಪಾನೀಯ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಅವರನ್ನು ಗದರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರಿಗಾಗಿ ಅವರಿಗಿಷ್ಟವಾದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಕಮೇಶ್ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೇವಗೊಂಡವು.

NEPAL FLOODS FUNERAL
ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್ (ETV Bharat)

ಕಮೇಶ್ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಮೃತದೇಹಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲೆಂದು ಅವರ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಅವರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಅದೇ ತ್ರಿಶೂಲಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ನುವಾಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧುಂಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

“ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಬೌದ್ಧ ಮಂದಿರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು” ಎಂದು ಕಮೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.

ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ‘ಕುಶ’ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಹೊದಿಸಿ, ಮೃತದೇಹಗಳಿಗೆ ಹೊದಿಸುವ ಕಫನ್‌ನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಚಿತೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಕಮೇಶ್ ಒಬ್ಬರೇ ಈ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು 40 ಮಂದಿ ಬೌದ್ಧ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

NEPAL FLOODS FUNERAL
ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ರಸುವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉತ್ತರ ಕೈ ಗ್ರಾಮದ ಪೆಂಬಾ ಲಾಮಾ ಕೂಡ ಈ ವಿಧಿವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದಿರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಅವರು ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು.

“ನಾವು ಈ ವಿಧಿವಿಧಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೆರವೇರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಮಠವೇ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹವಾಮಾನ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ಪೆಂಬಾ ಹೇಳಿದರು.

ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಚಿತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕಮೇಶ್, ಪೆಂಬಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ವಿಧಿವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಚಿತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪುರುಷರು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಲವರು ತಂದಿದ್ದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ನೀಡಿ, ಮಂದಿರ ಒಳಗೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣ, ಗಂಟೆಗಳ ನಾದ ಮತ್ತು ಜಾಗಟೆಗಳ ಶಬ್ದದ ನಡುವೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕೈಮುಗಿದು ಮೌನವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪವಿತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣದ ವೇಳೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರಿಗಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಇತರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಂದು ಮಂದಿರ ಪೀಠದ ಬಳಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು.

NEPAL FLOODS FUNERAL
ಬೌದ್ಧ ಮಂದಿರ (ETV Bharat)

ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತು ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಸಂಬಂಧಿಕರು: ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಲವರು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತರು. ತಮ್ಮದೇ ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಕೆಲವರು ಇತರ ದುಃಖಿತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು. ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಯುವ ಪುತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹೇಮಾ ಲಾಮಾ, “ನಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಏಕಾಏಕಿ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನೋವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

“ನಾವು ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮರಳಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.

ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಏಳನೇ ದಿನದಿಂದಲೇ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಇದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

LAST RITES IN NEPAL
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ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ
NEPAL FLOODS FUNERAL

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